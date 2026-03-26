Barça y Estrella Roja chocan en el 'Play-in'

Tornike Shengelia (Barça) en el partido contra Anadolu Efes Istanbul de Euroliga en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes en el Palau Blaugrana al Estrella Roja (20.30 horas) en la jornada 34 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo directo entre dos equipos de 'Play-in' pero que aspiran a estar entre los seis mejores, en un choque entre dos conjuntos que van al alza, parece, y en el que se vivirá un gran cara a cara entre Tornike Shengelia y Chima Moneke.

Los blaugranas llegan bien a la cita, en su mejor momento de las últimas semanas tras enlazar victorias contra Valencia Basket y Anadolu Efes Istanbul, y además en sus últimos duelos contra los serbios han ganado cuatro veces por solo una derrota encajada, así que alargar ese buen momento sería increíble para los de Xavi Pascual.

Porque de estar en zona cómoda de 'Play-offs' pasaron a titubear con quedarse fuera, incluso, del 'Play-in' previo. Ahora, tras esa gran victoria en el Roig Arena y una también peleada y merecida victoria contra el Anadolu Efes de Pablo Laso, ya eliminado, respiran y sueñan con volver a la zona noble, que tienen a una sola victoria --en función del resto de la jornada--.

No obstante, el Estrella Roja tiene las mismas 19 victorias en 33 jornadas que el Barça y, por 'average', está noveno justo por encima de los catalanes. En el duelo de la primera vuelta, disputado en el Belgrade Arena, los blaugranas de 10 puntos (79-89) pese al buen hacer de Chima Moneke para el bando serbio, y liderados los 'culers' por Will Clyburn (22 puntos).

Sin duda, de las jornadas que quedan, este está marcada en rojo. Porque, quien gane, y si además se queda el 'average' particular, tendrá mucho terreno ganado ante el equipo que salga perdedor del choque de trenes del Palau Blaugrana en el que se cerrará una semana que ha empezado bien para ambos, porque el Estrella Roja viene de ganar al Kosner Baskonia en el Buesa Arena (100-108) mediante prórroga.

En Vitoria se lució, y de qué manera con 22 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 2 robos un Chima Moneke --exbaskonista-- que fue elegido 'MVP' de la pasada jornada 33. Sin duda, toda una amenaza para un Barça que confía, mediante Joel Parra y Tornike Shengelia, poder frenar al interior nigeriano, que es todo fuerza y potencia pese a su escasa estatura.

En cuanto a altas y bajas, el Barça llega sin novedades y con las ausencias conocidas de Nico Laprovittola y Juan Núñez, mientras que el Estrella Roja, entrenado por Sasa Obradovic, tiene la baja de larga duración de Isaiah Canaan y la duda, aunque apunta a que jugará, de Ebuka Izundu --que no ha jugado las dos últimas jornadas--.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Cale, Hernangómez, Marcos y Parra.

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre, Dobric, Nwora, Moneke y Rivero --posible quinteto inicial--; Butler, Bolomboy, Ojeleye, Kalinic, Dos Santos y Carter.

--ÁRBITROS: Foufis, Pastusiak y Racys.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.