El Barça-Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada en el Palau

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça de baloncesto tendrá que jugar el partido contra el Hapoel IBI Tel Aviv israelí, correspondiente a la jornada 31 de la Fase Regular de la Euroliga, a puerta cerrada y por tanto sin afición en el Palau Blaugrana con el objetivo de velar por la seguridad de los asistentes al encuentro.

"El FC Barcelona informa que el partido de la jornada 31 de Euroliga que debe enfrentarnos al Hapoel IBI Tel Aviv en el Palau Blaugrana el próximo 13 de marzo se jugará a puerta cerrada", informó el club blaugrana.

El club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de Alto Riesgo y se ha trasladado al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todos los asistentes al partido.

Además, la entidad asegura que devolverá la parte proporcional del importe del partido a todos aquellos socios y socias abonados al baloncesto para la temporada 2025-2026, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada. En el caso de compra individual de la entrada, se reembolsará el coste.