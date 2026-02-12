El Barça se queda corto ante un Paris Basketball castigador

Nadir Hifi (Paris Basketball) y Juani Marcos (FC Barcelona) pugnan por el balón durante el partido de Euroliga en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha caído este jueves ante el Paris Basketball (74-85) en el Palau Blaugrana, en la jornada 28 de la Fase Regular de la Euroliga, en un partido marcado por la alternancia de rachas y la superioridad visitante en momentos decisivos, que fue clave junto a las bajas 'culers' para que los parisinos asalten, por segunda vez en sendas visitas, el feudo blaugrana.

Los franceses castigaron cada desconexión local con triples precisos, buena lectura de juego y control de los rebotes, mientras que el Barça, aunque tuvo momentos de cierta brillantez liderados por Tornike Shengelia y Darío Brizuela, nunca logró sostener una ventaja significativa y en el tercer cuarto se hundió para ya no poder remontar.

El partido arrancó con un primer cuarto muy igualado y el Paris Basketball logró mantener una ligera ventaja gracias a Justin Robinson y Lamar Stevens. El Barça respondió con tiros interiores de Jan Vesely, que se lesionó y no pudo jugar la segunda parte, y robos de Stevens que generaron segundas oportunidades, pero los triples visitantes y la capacidad de los visitantes para castigar errores locales dejaron el marcador al final del primer cuarto en 18-21.

En el segundo parcial los blaugranas se acercaron con Hernangómez desde la pintura y Laprovittola y Brizuela desde el perímetro, firmando parciales de 7-0 y 8-2 que reducían la diferencia a mínimos de 2 puntos. Sin embargo, Paris Basketball volvió a mostrar su eficacia exterior y su paciencia ofensiva, sumando rachas que mantuvieron corta la ventaja blaugrana hasta el 43-39 al descanso.

El tercer cuarto mantuvo la dinámica de alternancia. Robinson, Hifi y Stevens fueron los generadores de juego para el Paris, mientras que Willis y M'Baye añadían puntos desde el perímetro en transición, mientras que el Barça buscó mantenerse a tiro con Shengelia y Hernangómez. Pero los visitantes supieron gestionar cada posesión y mantener la ventaja cercana a la decena de puntos, dejando el parcial en 55-67 al inicio del último cuarto con un 12-28 demoledor en el tercer parcial.

En el tramo final, el Barça intentó reducir distancias con tiros de Brizuela y Clyburn, pero la consistencia ofensiva de los franceses y la solidez defensiva sobre los exteriores locales permitieron a los visitantes sentenciar el partido con un parcial de 0-11 que elevó la ventaja a +15, siendo la máxima de +17 (61-78) y dejó el marcador final en 74-85.

Los protagonistas del encuentro fueron Justin Robinson y Lamar Stevens por París, castigando cada fallo local y distribuyendo el juego con criterio. En el Barça, Torni Ke Shengelia sumó 8 puntos de manera constante, Hernangómez dominó la pintura y Brizuela ofreció su mejor versión desde el triple, pero la falta de regularidad en defensa y los errores en momentos clave impidieron al equipo competir hasta el final.

La derrota deja al Barça con la sensación de que necesita más consistencia y solidez en los momentos críticos para aspirar a la zona alta de la Euroliga, aunque de momento sigue cuarto a la espera de otros resultados de la jornada, mientras que el Paris Basketball se marcha de Barcelona con una victoria en el Palau que refuerza su moral y les hace subir a la 16ª plaza, lejos todavía del 'Play-in'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 74 - PARIS BASKETBALL, 85 (43-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos (-), Cale (8), Clyburn (9), Norris (4) y Hernangómez (7) --quinteto inicial--; Vesely (2), Brizuela (15), Fall (4), Laprovittola (11), Shengelia (11) y Parra (3).

PARIS BASKETBALL: Robinson (18), Herrera (9), Rhoden (10), Cavaliere (2) y Dokossi (2) --quinteto inicial--; Hifi (21), Stevens (15), Faye (-), Morgan (6), M'baye (2) y Willis (-).

--PARCIALES: 18-21, 25-18, 12-28 y 19-18.

--ÁRBITROS: Hordov, Racys y Tiganis. Eliminaron a Marcos en el Barça.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 4.368 espectadores.