El Barça no quiere acusar el silencio del Palau

Kevin Punter durante un partido del Barça - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça intentará aprovechar el impulso anímico de su gran victoria en el Clásico de la Liga Endesa ante el Real Madrid para volver a la senda de la victoria tras dos derrotas seguidas en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, en la visita este martes (20.30 horas) del Maccabi Tel Aviv israelí, pese a que no podrá contar el apoyo del público.

La seguridad por la visita del conjunto macabeo provocó que se decidiese que este choque en el Palau Blaugrana se jugase a puerta cerrada en el Palau Blaugrana. Un 'silencio' que espera no acusar el equipo blaugrana, en gran momento de confianza y creciendo desde la llegada de Xavi Pascual.

El técnico de Gavá ha conseguido reanimar en su moral y en su juego principalmente a un Barça que necesitaba regularidad en forma de victorias y que lo ha conseguido desde el aterrizaje del entrenador con el que vivió una gran época, último título continental (2010) incluido. La última muestra fue este domingo en el Movistar Arena, con un triunfo por 100-105 con el que los 'culers' acabaron su mala racha ante los madridistas.

Ahora, el objetivo es volver a la senda de la victoria en la máxima competición continental. Pascual había logrado poner en la parte alta de la clasificación a los suyos con cinco victorias seguidas, pero cerró el 2025 con dos reveses ante dos rivales directos y con sensaciones opuestas. Peleó y perdió con algo de polémica en la cancha del campeón Fenerbahce (72-71), pero fue arrollado en casa por el AS Monaco (74-90).

Pese a ello, el Barça cierra el 'Top 6' con un balance de 12-7, muy cerca de un 'Top 4' que espera asaltar en este arranque de 2026 que le trae una doble jornada semanal que completará con otro choque en casa, ya con su afición y con cierto morbo porque supondrá el retorno de Joan Peñarroya, destituido esta misma campaña, al frente del Partizan serbio, y además previo a visitar la semana que viene de nuevo el Movistar Arena.

El primer obstáculo es un Maccabi que mientras ha recibido el permiso de la Euroliga para volver a jugar en su país con público, ve como este choque y el próximo ante el Real Madrid, sus rivales no van a tener a su afición por los motivos de seguridad que arrastran las visitas a España de cualquier equipo de Israel.

El equipo macabeo ha mejorado algo su rendimiento tras un pobre inicio, aunque sigue en la zona baja de la clasificación con un balance de 8-11, a tres triunfos del 'Top 10'. Un resurgimiento labrado en buena parte gracias a que ha ganado en sus tres de sus últimas cuatro salidas (Partizan, Dubai y Zalgiris) en una buena racha de cinco victorias consecutivas que se cortó en su último partido en Múnich ante el Bayern.

Frente al equipo bávaro, los de Oded Kattash demostraron que si ofensivamente no están acertados, son presa bastante fácil para sus rivales. El Barça ya ganó claramente en la primera vuelta (71-92) en lo que fue su sexta victoria seguida ante el Maccabi y donde controló bien al base Lonnie Walker IV y el ala-pívot Jaylen Hoard, que junto al pívot Roman Sorkin, son los puntales en ataque de un rival que promedia más de 89 puntos por partido y cuya capacidad física le hace ser peligroso en el rebote.

En este sentido, el Barça mostró su fortaleza bajo los tableros en el Clásico, donde apabulló a un Real Madrid, teóricamente superior, por 37-23, y tuvo buena puntería desde fuera (14/25 en triple). Pese al triunfo, Xavi Pascual demandó mejorar en defensa a un equipo que seguirá sin Will Clyburn y que podría recuperar a Darío Brizuela y Jan Vesely, bajas en la capital por gripe.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Norris y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Shengelia, Laprovittola, Parra, Marcos, Brizuela, Vesely, Fall y Keita.

MACCABI TEL AVIV: Walker IV, Clark III, Brisset, Hoard y Sorkin --posible quinteto inicial-- Lundberg, Dibartolomeo, Santos, Lavi, Rayman, Blatt y Leaf.

--ÁRBITROS: Nedovic, Zamojski y Calic.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.