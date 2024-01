El Barça no es tan Barça sin el Palau

Los 'culers' caen en Estambul ante un Anadolu renacido



BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha caído este jueves con estrépito en el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul ante Anadolu Efes (98-74), en la jornada 22 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo en el que echó demasiado de menos a un Palau Blaugrana en el que había encadenado cuatro triunfos y en el que revivió fantasmas del pasado ante su recientemente verdugo más cruel.

Al Anadolu Efes se le da bien el Barça en los últimos tiempos y esta noche volvió a demostrar por qué. Contra los blaugranas, a los turcos les entra todo, se les hace grande el aro y calientan las muñecas al cien por cien. Y, si a eso le añades que el Barça muestra su lado malo, su peor cara, te sale un 98-74 en contra.

No estuvo fino un Barça que, tras lograr un punto de inflexión en el Clásico contra el Real Madrid, encadenó cuatro victorias. Todas ellas en el Palau Blaugrana. Pero, a la que los de Roger Grimau tuvieron que salir de excursión, volvieron a perderse y a no dar pie con bola en varios momentos. Anadolu jugó mejor, pero acrecentado por el nivel de los blaugranas.

Además, esta victoria puede revivir a un Anadolu Efes que, tras siete derrotas consecutivas, ahora enlaza, con este, dos triunfos. Es mal posible rival de cara a unos hipotéticos cruces de 'Playoffs', pero para eso queda un mundo. La realidad del presente es que este nuevo Anadolu, con nuevo técnico (Erdem Can) desde el pasado verano, empieza a pintar bien y eligió al Barça, de nuevo, como víctima.

Se llegó al final del tercer cuarto con un duro 72-60 debido a un mal final de tercer periodo por parte visitante. Lo peor del partido fue, no obstante, el último cuarto. Un 26-14 con el que Anadolu enterró al Barça, que llegó a perder por 25 puntos cuando Rodrigue Beaubois anotó un triple que puso el 94-69 en el marcador de un Sinan Erdem que se vino abajo.

No pudo competir el Barça, siquiera, por maquillar el marcador. Volver a la senda del triunfo y del buen juego es posible, porque así lo hizo el Barça en las jornadas anteriores tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. Pero, si se repite lo de esta tarde-noche, difícil estará competir al más alto nivel en Liga, Copa o Euroliga. Es una derrota de la que aprender para, desde el trabajo, mejorar.

Los 21 puntos de Rodrigue Beaubois y los 15 (más 8 asistencias) de Shane Larkin en el exterior y los 16 puntos de Dan Oturu y 17 del exblaugrana Tibor Pleiss, siempre rozando sus mejores registros ante el Barça, en la pintura fueron demasiado para el conjunto de Roger Grimau, perdido en el tiro desde todos los puntos de la pista, incluido un tiro libre en el que firmaron un 57,1 por ciento de acierto --con 51,1 en tiro de 2 puntos y 26,1 en el triple--.

Además, salir al cuarto parcial con un parcial negativo de 6-0 en contra, para que Anadolu Efes se fuera a un +18, no fue para nada buena señal ni buenas maneras de intentar intimidar al rival y amenazarlo con la remontada. Con un colchón cada vez mayor a su favor, Anadolu Efes hasta se divirtió en los minutos finales, cogiendo aire de cara a siguientes jornadas.

Esta noche no se vio a un Barça ganador ni luchador. Willy Hernangómez no pudo frenar en defensa a los pívots rivales, pero lo compensó con 18 puntos en el lado contrario. Sólo Nikola Kalinic y Rokas Jokubaitis, con 14 puntos en sus manos cada uno, pudieron acompañar al pívot internacional español. Poca anotación en un Barça que no es tan Barça sin el Palau Blaugrana de su lado.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ANADOLU EFES ESTAMBUL, 98 - BARÇA, 74 (42-39, al descanso).

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES ESTAMBUL: Larkin (15), Thompson (7), Bryant (6), Willis (6) y Pleiss (17) --quinteto inicial--; Beaubois (21), Oncel (-), Clyburn (5), Oturu (16), Daum (3) y Jones (2).

BARÇA: Satoransky (3), Brizuela (9), Kalinic (14), Parker (8) y Vesely (6) --quinteto inicial--; Da Silva (2), Hernangómez (18), Jokubaitis (14) y Parra (-).

--PARCIALES: 18-13, 24-26, 30-21 y 26-14.

--ÁRBITROS: Hordov, Foufis y Tsaroucha. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Sinan Erdem Sports Hall.