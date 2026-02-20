El Barça y Punter acaban a tiempo con la furia murciana

Kevin Punter lanza en el Barça-UCAM Murcia de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026 - ACB PHOTO / MARIANO POZO

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Barça ha ganado este viernes a UCAM Murcia (91-85) en el último de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, que se disputa en el Roig Arena de Valencia, en un duelo muy igualado y lleno de contrastes hasta que al final el Barça, con Kevin Punter, despegó para evitar un tercer tropiezo seguido ante los murcianos --que se van a casa con la cabeza alta-- en este curso.

La gran actuación de Dylan Ennis en el bando murciano, con 25 puntos en sus manos, no fue suficiente para volver a tumbar a los blaugranas, conscientes de que debían darlo todo ante el poderío físico y el reparto de puntos de sus rivales. El Barça, con la lección aprendida, supo aguantar y sufrir, con 18 cambios de mando en el marcador, y aguantar para, al final, imponer su mayor experiencia bien dirigidos en la banda por Xavi Pascual.

El conjunto catalán había perdido los dos precedentes ligueros ante UCAM, tanto en el Palau Blaugrana como en el Palacio de los Deportes de Murcia, y volvió a sufrir ante un rival incómodo, físico y con mucho talento exterior. Sin embargo, esta vez encontró en Punter -duda hasta última hora por una lesión en el aductor izquierdo- al ejecutor necesario para romper el equilibrio en los minutos calientes.

Y es que el partido ya arrancó con buenas noticias para el Barça. Punter, Jan Vesely y Tomas Satoransky recibían el alta y entraban en el 'roster', aunque lejos de su mejor versión física. En un ambiente claramente favorable a los murcianos, el primer cuarto fue un intercambio constante de golpes, con triples de Will Clyburn y Toni Nakic como carta de presentación y hasta continuos cambios de liderazgo.

Pero Kevin Punter empezó a marcar territorio con ocho puntos en el primer acto, bien secundado por Nico Laprovittola y Tornike Shengelia, pero los de Sito Alonso respondían con la fuerza interior de Devontae Cacok y un inspirado Michael Forrest. Eso sí, el 20-19 reflejaba la igualdad de un choque que no daba tregua.

En el segundo periodo, UCAM dio un paso al frente. Dylan Ennis comenzó a calentar la muñeca y Kelan Martin castigó desde el perímetro, mientras el Barça alternaba buenas acciones de Vesely y Parra con errores en la toma de decisiones. El triple final, con algo de fortuna, de Martin sobre la bocina envió el duelo al descanso con ligera ventaja murciana (42-44), tras una primera mitad con hasta quince alternancias en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, el intercambio se mantuvo. Shengelia y Clyburn asumieron galones en el Barça, pero Ennis -que firmó 25 puntos- y DeJulius mantenían con vida a un UCAM firme y sin complejos. El cuadro catalán atravesó un bache ofensivo que permitió a los murcianos abrir una pequeña brecha (56-62), aprovechando su intensidad atrás y el dominio en segundas oportunidades.

Willy Hernangómez y Punter sostuvieron a los blaugranas para cerrar el tercer cuarto con vida (60-62), dejando todo abierto para el último asalto. Y en el momento decisivo emergió la figura de Punter. Tras el empate a 66, con un mate a dos manos de Parra que levantó a los pocos aficionados culés presentes, el escolta estadounidense tomó el mando.

Dos canastas consecutivas devolvieron la iniciativa al Barça y, después de que Ennis recortara desde el triple, Punter clavó un lanzamiento de tres puntos que supuso el 75-71 y el punto de inflexión. Clyburn, atento a una segunda jugada tras un tapón sobre el propio Punter, amplió la renta y Laprovittola castigó desde el perímetro para abrir una brecha que ya fue definitiva pese al orgullo y al no rendirse del UCAM.

Con esta victoria, el conjunto blaugrana se sacudió el mal recuerdo de sus dos derrotas previas ante los murcianos y confirmó su candidatura al título en Valencia. UCAM Murcia, que llevó el partido al límite y soñó con repetir sorpresa, se despide con la cabeza alta, mientras el Barça ya mira al desafío de semifinales ante un Kosner Baskonia lanzado tras dos ausencias coperas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 91 - UCAM MURCIA, 85 (42-44, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Laprovittola (14), Brizuela (2), Clyburn (14), Shengelia (13) y Fall (2) --quinteto inicial--; Punter (20), Cale (3), Vesely (4), Satoransky (1), Hernangómez (8) y Parra (10).

UCAM MURCIA: DeJulius (13), Ennis (25), Nakic (3), Raieste (-) y Cacok (17) --quinteto inicial--; Forrest (10), Sant-Roos (2), Radebaugh (-), Falk (-), Cate (6) y Martin (9).

--PARCIALES: 20-19, 22-25, 18-18 y 31-23.

--ÁRBITROS: Conde, Calatrava y Sánchez Sixto. Eliminaron a Cacok en el UCAM Murcia.

--PABELLÓN: Roig Arena, 15.124 espectadores.