El Barça reafirma su apuesta por Xavi Pascual y niega contactos con otros técnicos

Archivo - El entrenador del Barça, Xavi Pascual, en un partido de Euroliga en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona negó este viernes "de manera categórica y rotunda" haberse reunido con ningún otro entrenador de cara al futuro inmediato y reiteró que únicamente contempla la figura de Xavi Pascual para liderar el proyecto de la sección de baloncesto.

En medio de las informaciones de algunos medios que sitúan al técnico del Unicaja, Ibon Navarro, como alternativa al preparador catalán, en caso de que Pascual optara por no seguir en el Palau Blaugrana, el Barça fue claro en un comunicado tajante.

"El FC Barcelona quiere aclarar, a raíz de las últimas informaciones aparecidas en algunos medios, que solo contempla la figura de Xavi Pascual para liderar el proyecto que se está trabajando de manera conjunta", señaló el club blaugrana.

La entidad recordó además las declaraciones realizadas el pasado 10 de abril en Mónaco por el general manager de la sección, Juan Carlos Navarro, quien aseguró que no contemplaba "un futuro sin Xavi Pascual".

Asimismo, el club blaugrana insistió en que no ha mantenido contactos con ningún otro técnico "de cara al futuro más inmediato", después de que diversas informaciones apuntaran a que Ibon Navarro sería el 'plan B' de la entidad azulgrana ante la posibilidad de que Xavi Pascual pudiera recalar en el Dubai Basketball, equipo que disputa la Euroliga.