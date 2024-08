El base Brandon Taylor completa el Leyma Coruña para su debut en la Liga Endesa

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense Brandon Taylor completa la plantilla del Leyma Coruña para la temporada 2024-2025, en la que debutará en Liga Endesa, después de lograr el ascenso en la pasada campaña, según confirmó este lunes el conjunto gallego.

El director de juego de 30 años y 1,78 metros de altura militó el último curso en el Baxi Manresa, con el que debutó en la liga española firmando 8,5 puntos y 3,1 asistencias por partido, destacando sus 21 tantos en la derrota ante el Valencia Basket y los 22 en el triunfo ante el Covirán Granada.

El cuadro coruñés destaca la "electricidad, visión de juego y capacidad para generar sus propios tiros" de su nuevo fichaje, formado en la Universidad de Utah y que no fue 'drafteado' por la NBA. En su carrera como profesional ha militado en equipos como el Alba Fehervar húngaro o el Steaua Bucuresti rumano.

También ha pasado por la liga italiana, en las filas del Bergamo Basket o el Reggio Emilia, y la francesa, en Le Mans y Gravelines, e incluso estuvo una temporada en China, formando parte del Ningbo Rockets.

El base completa una plantilla con varios grandes nombres para su debut en la Liga Endesa, junto al ala-pívot Trey Thompkins, ex del Real Madrid, el alero Phil Scrubb, ex del Obradoiro, o el pívot hispano-brasileño Augusto Lima, ex de Unicaja, San Pablo Burgos o UCAM Murcia, entre otros.