El base Nigel Williams-Goss, tercer fichaje veraniego del Real Madrid

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha anunciado este martes el fichaje del base Nigel Williams-Goss (26 años, 1,91 metros), que llega procedente del Lokomotiv Kuban ruso y firma contrato para las dos próximas temporadas hasta junio de 2023.

Williams-Goss se convierte en el tercer fichaje veraniego del Real Madrid después de Thomas Heurtel y Gerschon Yabusele. Precisamente con el primero se repartirá minutos en el puesto de base, posición en la que este verano ha abandonado el club Nico Laprovittola y continúa Carlos Alocén.

Formado en las Universidades estadounidense de Washington (2013-15) y Gonzaga (2015-17), Williams-Goss llegó a Europa hace cuatro años para jugar en el Partizan de Belgrado (2017-18) y después en el Olympiacos (2018-19). Tras un breve paso por la NBA con Utah Jazz, donde jugó principalmente en la G-League, el verano pasado fichó por el Lokomotiv Kuban y ahora se estrenará en el baloncesto español.

"Al principio no me lo creía, fue una situación increíble. Obviamente, el Real Madrid es el mejor sitio posible en Europa. Cuando recibí la oportunidad estaba muy emocionado y casi no podía creerlo. Es maravilloso estar en este equipo y en el club con más títulos de Europa. Es un honor, por eso tengo que estar en buena forma. Soy un jugador de equipo al que le gusta ganar por encima de todo. Por eso creo que es el sitio perfecto para mí", apuntó el jugador en los medios oficiales del club.

Respecto a su estilo sobre la cancha, explicó que puede "jugar en el puesto de uno o de dos". "Soy un jugador que puede hacer lo que el equipo necesite en cada momento. Puedo anotar, correr la pista, defender a los mejores jugadores de perímetro... Soy un base muy versátil. Cuando juegas con jugadores como estos tienes que encontrar tu sitio. Estaré encantado de aportar al equipo lo que necesite", se ofreció.

Preguntado por su momento como jugador, aseguró que se siente "mejor que nunca". "La experiencia de jugar en Euroliga, en la NBA y acabar el año pasado en el Lokomotiv y en la Liga rusa me ha dado experiencia. Tengo que seguir trabajando esta pretemporada y volver incluso mejor", dijo.

Además, el norteamericano también se mostró ilusionado con su nuevo entrenador. "Cuando miras la trayectoria de Pablo Laso y cómo ha hecho crecer a sus jugadores, muchos de ellos son hoy en día de los mejores. Se me viene a la mente Campazzo, todo lo que ha crecido aquí, o cualquier otro jugador o base con los que Laso ha hecho lo mismo. Para mí es una gran oportunidad y estoy deseando aprender todo lo que pueda", finalizó.