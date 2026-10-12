Chris Duarte durante un partido con el Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Baskonia se aferra al Buesa Arena para detener al Dubai BC

El conjunto vitoriano espera abandonar la zona baja a costa del verdugo de Barça y Real Madrid

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia busca corregir este martes en el Buesa Arena (20.30 horas) su mal comienzo de la Euroliga, en una quinta jornada de la Fase Regular en la que recibe al Dubai Basketball, que llega a Vitoria con la intención de olvidar sus dos últimas derrotas después de sorprender a Real Madrid y Barça.

Los de Paolo Galbiati, que este domingo superaron en casa al Joventut (93-73) para afianzarse como líderes de la Liga Endesa -con el mismo balance de 3-0 que Real Madrid y Río Breogán-, no pudieron dar continuidad el pasado viernes a la victoria frente al Armani Olimpia Milán (86-76), primera del curso en la competición continental, y claudicaron en casa ante el Besiktas turco (84-92) en su partido 700 en la Euroliga.

Las pérdidas de balón y el desacierto desde la línea de tres, con un pobre 3 de 19 en triples, condenaron al conjunto vitoriano. El escolta dominicano Chris Duarte, con 23 puntos -con un impecable 15 de 15 en tiros libres- y 31 de valoración, mantuvo al equipo en la lucha, pero no pudo evitar un nuevo tropiezo europeo.

"Los veteranos han captado el mensaje y han hecho un partido sólido frente al Joventut", advirtió Paolo Galbiati tras el partido liguero, tras pedirles más el viernes. Ahora, en una semana de doble jornada -se enfrentan a la Virtus Bolonia el próximo viernes-, el Baskonia sabe que no puede permitirse fallar en casa, y más después de caer a la zona baja de la clasificación. Su balance de 1-3 -con derrotas ante Besiktas, Valencia Basket y Olympiacos- le ha situado en la penúltima posición de la tabla, solo por delante del Armani Olimpia Milán, precisamente el único rival al que ha conseguido ganar.

La incógnita en el cuadro baskonista será si el preparador italiano podrá contar con el escolta estadounidense Markus Howard, uno de los descartados frente al Besiktas y que podría abandonar el club. "Howard es 'Top 3' de mejores jugadores que me he encontrado en mi vida, y he entrenado a cerca de 50.000", indicó Galbiati, sin desvelar qué ocurrirá con el norteamericano, también ausente ante la 'Penya' y que está cerca del Zenit ruso según las informaciones.

Enfrente estará un Dubai, dirigido por el catalán Xavi Pascual, al que ya consiguió ganar el curso pasado en el Buesa Arena (92-85), pero que le doblegó meses después en Sarajevo (100-94). El equipo dubaití arrancó bien su ambicioso proyecto con victorias en casa ante el Real Madrid y el Barça, pero llega a Vitoria con dos derrotas seguidas ante el Fenerbahce y el Estrella Roja donde su ataque no estuvo al nivel esperado.

Al recinto vitoriano regresarán varios ex como el pívot Mamadi Diakite, que fue baskonista la pasada campaña, el ala-pívot georgiano Toko Shengelia, que vistió la camiseta azulgrana entre 2014 y 2020 y celebró el título de Liga Endesa de la atípica temporada 2019-20, y el alero letón Davis Bertans. Dwayne Bacon, uno de los mejores '4' de la competición, y Ellie Okobo son sus principales armas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Duarte, Stewart, Lawson y Faried --posible quinteto inicial--; Santos, Baugh, Spagnolo, Kurucs, Sedekerskis, Howard, Joksimovic, Souza y Frisch.

DUBAI BASKETBALL: Wright IV, Okobo, Bacon, Shengelia y Kabengele --posible quinteto inicial--; Walkup, Kondic, Musa, Dangubic, Bertans, Petrusev, Diakite, Blossomgame y Mintz.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Konstantinovs y Zamojski.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/M+ Baloncesto 2.