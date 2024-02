Baskonia afronta sin ritmo un duelo directo por el 'Playoff'

El conjunto vitoriano, sin competir desde hace 20 días, visita el fortín del Fenerbahce de Sarunas Jasikevicius



MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia visita este viernes al Fenerbahce turco (18.45 horas) en la vigesimoséptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024, con el objetivo de no echar de menos su falta de ritmo competitivo para alcanzar a un rival directo en la lucha por el 'Playoff' y que se está mostrando casi imbatible en su pabellón.

Regresa la máxima competición continental tras un parón de tres semanas para el conjunto baskonista, que en los dos últimos encuentros cumplió en el Fernando Buesa Arena ante del Maccabi (92-82) y el ASVEL Villeurbane (94-80) para situarse octavo con un buen balance de 14-12 a falta de ocho jornadas para el final de esta fase.

Ahora, los de Dusko Ivanovic tienen en su mano afianzarse como candidato al 'Top 6' igualando al Fenerbahce, que le aventaja en un triunfo, al igual que el Olympiacos, y mantener la ambición para objetivos más altos como un 'Top 4' que aún no está lejos en una competición donde todo cambia cada semana según se gane o se pierda.

No obstante, el Baskonia tendrá que volver a encontrar el ritmo competitivo ya que, dado que no se clasificó para la Copa del Rey de Málaga, no juega desde el pasado 11 de febrero cuando cayó en casa en la Liga Endesa ante el Joventut (78-81).

Un parón tan largo que el equipo turco no ha tenido ya que sí disfrutó de su Copa, con el refuerzo anímico de haber salido campeón tras batir con autoridad a su gran rival, el Anadolu Efes, por 67-80, antes de buscar la revancha de la derrota en Vitoria por 80-79 con un triple en los segundos finales de Markus Howard.

El base estadounidense fue clave con 28 puntos y será la gran amenaza junto a un Codi Miller-McIntyre que también está al alza tras dejar un 'triple-doble' en la última victoria europea con 20 asistencias y que brilló en el parón internacional con la selección búlgara gracias a su pasaporte.

El conjunto de Dusko Ivanovic, que recupera además al lituano Tadas Sedekerskis, lleva cuatro victorias consecutivas ante un Fenerbahce, diferente al del pasado 6 de diciembre ya que ahora está dirigido por Sarunas Jasikevicius y que además en el Ulker Sports and Event Hall está mostrándose muy fuerte.

De hecho, el conjunto de Estambul sólo ha perdido uno de sus doce encuentros de esta Fase Regular en su pabellón, únicamente asaltado por el Estrella Roja, y apoyado en esa fortaleza espera volver a la senda de la victoria después de haber encajado dos derrotas a domicilio ante el AS Mónaco (76-69) y el Panathinaikos (74-63), y antes de rendir visita la semana que viene al Real Madrid.

El Baskonia ya sabe que se medirá a un rival de exigencia física, sobre todo mayor con la llegada de 'Saras' a su banquillo en sustitución de Ioannis Sfairopoulos, y donde tiene que tener especial atención sobre jugadores como Scottie Wilbekin, Johnathan Motley o Marko Guduric.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FENERBAHCE: Calathes, Wilbekin, Noua, Hayes-Davis y Sanli --posible quinteto inicial-- Guduric, Motley, Dorsey, Madar, Biberovic, Papagiannis y Sestina.

BASKONIA: Miller-McIntyre, Howard, Díez, Costelo y Kotsar --posible quinteto inicial-- Marinkovic, Moneke, Sedekerskis, Theodore, Rogkavopoulos, Raieste y Chiozza.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Hordov y Sukys.

--PABELLÓN: Ulker Sports and Event Hall.

--HORA: 18.45/Movistar Deportes 2.