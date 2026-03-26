El Baskonia añade la falta de público a sus males ante el Hapoel

Archivo - Trent Forrest durante un partido del Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia tendrá un partido complicado este viernes (20.30 horas) para poner fin a su mala racha europea en la jornada 34 de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 ya que además de medirse a uno de los candidatos al 'Top 4' como el Hapoel Tel Aviv israelí, lo hará sin el apoyo de su grada por motivos de seguridad.

El equipo vitoriano está pasando por un bache grande en el tramo final de la primera fase de la máxima competición continental que no pudo detener este miércoles ante el Estrella Roja serbio ante el que cayó por 100-108 con el extra además de una prórroga, un desgaste mayor para una plantilla ahora corta de efectivos que acumula ya siete derrotas seguidas.

Y ahora, el conjunto que entrena Paolo Galbiati tendrá otro rival de entidad como el Hapoel, quinto clasificado, que llegará con más necesidad a un Buesa Arena que esta vez no podrá ayudar a los suyos en los momentos complicados con su aliento porque el choque será a puerta cerrada por motivos de seguridad.

El equipo israelí viene con necesidad de ganar y pondrá su mayor energía y motivación en busca de enmendar su derrota del pasado martes en el Movistar Arena ante el Real Madrid (92-83), donde no pudo sacar partido a jugar también sin afición contraria.

El Baskonia tendrá que buscar fuerzas en un momento donde, probablemente, podría centrarlas más en otros objetivos dado que se quedó hace tiempo sin opciones en esta Euroliga, y esperar que Trent Forrest y Timothé Luwawu-Cabarrot, autores de 33 y 21 puntos el miércoles, mantengan el nivel ante un rival con muchos argumentos ofensivos como Elijah Bryant, Vasilije Micic, Johnathan Motley y Dan Oturu.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Villar, Radzevicius, Omoruyi y Diakite --posible quinteto inicial--; Simmons, Nowell, Spagnolo, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Hrabar y Kurucs.

HAPOEL TEL AVIV: Micic, Wainright, Bryant, Malcolm y Oturu --posible quinteto inicial--; Blakeney, Motley, Madar, Randolph, Edwards, Jones y Timor.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Boubert.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/M+ Deportes 5.