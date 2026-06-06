Asisa Joventut - Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Baskonia y Joventut tienen la semifinal a tiro

El Buesa Arena decide el billete en el tercer partido

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kosner Baskonia y Asisa Joventut se juegan un ansiado billete a semifinales de la Liga Endesa este domingo (19.00) en casa de los vascos, un Fernando Buesa Arena que ha sido muy sinónimo de victoria para los suyos y que ansía más 'playoffs' cuatro años después.

Ambos clásicos del baloncesto español han cumplido con lo igualado que apuntaba la serie después del primer golpe azulgrana y la respuesta verdinegra el viernes en el Olímpic de Badalona para volver a Vitoria. Los de Dani Miret demostraron su capacidad de competir y calidad para salvar el 'match-ball' con autoridad.

Un 82-63 forzó un tercer partido donde el Baskonia tiene el factor cancha, con 16 victorias de 18 partidos ACB esta campaña. El Buesa Arena vende cara su derrota y más si cabe tratándose del billete a una semifinal de Liga que no pisan los suyos desde 2022, cuando cayeron además con claridad ante el Real Madrid.

Cuatro años después, el Baskonia quiere estar entre los cuatro mejores, en una campaña ya para el recuerdo por ganar la Copa del Rey 17 años después. Los de Paolo Galbiati tendrán que entonarse de nuevo tras un flojo segundo partido, que Timothé Luwawu-Cabarrot, Trent Forrest, Eugene Omoruyi y Mamadi Diakité marquen el camino.

Los de Vitoria, cuatro veces campeones de Liga, tienen el reto de recuperar prestigio en la competición doméstica, igual que una 'Penya' con otros cuatro títulos pero el último en 1992. El equipo verdinegro, que quiere regresar a 'semis' tres años después, tiene disfrutando de nuevo a Ricky Rubio y, para volver a Vitoria, fue clave Cameron Hunt y sus 27 puntos.

El equipo catalán funcionó a la perfección el viernes y tratará de repetir en un escenario adverso. La dura falta de Rodions Kurucs sobre Guillem Vives aún colea y la tensión puede florecer en cualquier momento de una 'final' para dos viejos conocidos que quieren citarse con Valencia Basket en la penúltima ronda.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Villar, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Edwards --posible quinteto inicial--; Diakite, Simmons, Omoruyi, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Spagnolo y Frisch.

ASISA JOVENTUT: Rubio, Hunt, Kraag, Parker y Ruzic --posible quinteto inicial--; Drell, Hakanson, Vives, Allen, Morin, Birgander y Hanga.

--ÁRBITROS: Peruga, Caballero y Olivares.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 19.00/DAZN y Movistar Plus.