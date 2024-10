El Baskonia de Laso cae ante MoraBanc y no arranca en Liga

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia encajó su segunda derrota en dos jornadas de la Liga Endesa al caer (91-95) este sábado ante el MoraBanc Andorra en un mal arranque del proyecto de Pablo Laso en el banquillo vitoriano, mientras que el UCAM Murcia y el Valencia Basket firmaron su primer triunfo a costa del Surne Bilbao Basket y el Joventut.

El conjunto andorrano asaltó el Buesa Arena con un Kyle Kuric estelar, autor de 24 puntos en 21 minutos. Shannon Evans, Jerrick Harding, Nikos Chougkaz y Ben Lammers colaboraron en una gran actuación de los de Natxo Lezkano, que se desquitaron de la contundente derrota ante el Gran Canaria en la primera jornada.

El Baskonia dejó también un encuentro coral, pero no encajó sus piezas en defensa para no depender del acierto que desde el triple no acompañó del todo. Por otro lado, otros dos equipos aspirantes al 'Top 8' se estrenaron a la segunda. El vigente subcampeón, el UCAM Murcia, venció (89-83) en la prórroga en su Palacio.

El dúo que formaron Dylan Ennis (24 puntos) y Rodions Kurucs (20), más una canasta heroica de Radebaugh y la fe que les llevó el año pasado a cotas históricas, firmaron la remontada ante un Bilbao Basket que no tuvo la pegada de su estreno ante el Río Beogán.

Por otro lado, el Valencia Basket doblegó (84-60) al Joventut con récord de rebotes ofensivos (25) y con un Semi Ojeleye que marcó el ritmo local en la Fuente de San Luis. El potente jugador 'taronja' firmó 24 puntos, 5 rebotes, 28 de valoración y un +26 en pista, marcando la diferencia en el aplastante triunfo sobre la 'Penya'.