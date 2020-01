Baskonia muere en la orilla ante el CSKA

Actualizado 17/01/2020 20:28:19 CET

Mike James, ex de los vitorianos, lidera el triunfo de los rusos

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kirolbet Baskonia cayó este viernes en su visita al CSKA Moscú (94-90) y completó una mala semana en la Euroliga con una doble derrota en su minigira por Rusia, que le aleja peligrosamente del 'Top 8' tras la vigésima jornada de la Liga Regular.

El cuadro vasco no termina de carburar pese al cambio de entrenador. La llegada de Dusko Ivanovic -en su tercer periplo en Vitoria- no ha supuesto un cambio en los resultados. Con el montenegrino en el banquillo, dos victorias en ocho partidos y el futuro no promete emociones fuertes, al menos en la máxima competición continental.

Baskonia mantuvo el pulso al choque en los dos primeros cuartos, sobre todo por el empeño de Pierria Henri, muy acertado en el tiro de dos. Enfrente, Mike James fue quien tiró del carro de los moscovitas. El ex del equipo vitoriano se salió y firmó 13 puntos en los diez primeros minutos. El americano terminó con 33.

La fortaleza del Megasport Arena se fue haciendo patente con el paso de los minutos. Otro ex de Baskonia, Johannes Voigtmann, apretó los dientes cuando la diferencia todavía era insignificante (38-34) y aportó siete puntos vitales para el equipo de Itoudis. Además, una falta antideportiva de Fall dio alas al cuadro ruso (52-46).

Con este marcador se alcanzó el descanso y fue cuando Baskonia pagó su desconexión. Hilliard, con su tercer triple del encuentro, y el cortocircuito en el rebote condenaron a los de Ivanovic en el momento más importante del partido. La diferencia se estiró y el CSKA mejoró sus porcentajes desde el perímetro.

El resultado fue una ventaja de casi 20 puntos para los locales (75-58) cuando todavía quedaban diez minutos por disputarse. Los baskonistas no tiraron la toalla y comenzaron una remontada que estuvo cerca de dar un susto al combinado moscovita. El propio Fall, que fue un seguro de vida en la pintura, Shengelia y Janning cambiaron el decorado del partido.

Un parcial de 0-11 hizo crear al Baskonia cuando todo estaba perdido y el CSKA tuvo que cambiar su registro. La ausencia de tensión en los rusos -sumado al orgullo de los españoles- cambió el marcador y permitió que los minutos finales tuviesen algo de picante. De hecho, Baskonia recurrió a las faltas personales para menguar aún más el colchón de su oponente.

James se hartó de anotar desde el tiro libre y los de Ivanovic ya no tuvieron tiempo para voltear un partido que se les fue de las manos en el tercer asalto. Ahí murieron sus opciones reales, aunque el marcador final también dice que Baskonia se quedó cerca en una nueva derrota, la quinta en los seis últimos partidos en la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CSKA MOSCÚ, 94 - KIROLBET BASKONIA, 90.

--EQUIPOS.

CSKA MOSCÚ: James (33), Hilliard (14), Kurbanov (4), Voigtmann (10) y Hines (4) --quinteto inicial-- Bolomboy (3), Antonov (4), Vorontsevich (-), Koufos (6), Baker (6), Hackett (4) y Sant-Roos (6).

KIROLBET BASKONIA: Henry (18), Janning (12), Shields (11), Shengelia (12) y Eric (9) --quinteto inicial--; Stauskas (9), Fall (19), Diop (-), Polonara (-) y García (-).

--PARCIALES: 27-25, 25-21, 23-12, 17-30.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Rocha y Dragojevic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Megasport Arena. 6.587 espectadores.