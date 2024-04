El Baskonia tira de carácter, echa a la Virtus y se cita en 'playoffs' con el Real Madrid

Markus Howard (Baskonia Vitoria-Gasteiz) and Daniel Hackett (Segafredo Virtus Bologna) during the Turkish Airlines EuroLeague basketball match between Segafredo Virtus Bologna and Baskonia Vitoria-Gasteiz on April 12, 2024 at Segafredo Arena in Bologna, I - Michele Nucci / LiveMedia / DPPI / AFP7 / Europa P