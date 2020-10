El Baskonia-Zenit, en el aire

El equipo ruso, con ocho jugadores positivos por COVID, ha pedido el aplazamiento del partido

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El TD Systems Baskonia se enfrenta este martes al Zenit de San Petersburgo (21.00 horas) en un partido de la tercera jornada de la Euroliga que sigue en el aire por los numerosos positivos por COVID-19 en el conjunto ruso, que no ha confirmado si ha viajado a Vitoria para jugar el encuentro después de haber pedido su aplazamiento.

El Zenit, dirigido por el español Xavi Pascual, también contagiado por coronavirus, presenta 13 casos: ocho jugadores, cuatro técnicos y un fisioterapeuta. Ante esta situación, el club se comunicó con la Liga de su país y con la Euroliga para pedir la suspensión de sus próximos partidos hasta que recupere a buena parte de la plantilla.

"Queremos jugar, pero es imposible hacer solo con seis jugadores de la primera plantilla. Por supuesto que podemos reunir algunos jóvenes para llegar a los ocho mínimos, pero creo que no tenemos derecho a hacerlo. No hay garantía de que uno de los que viaje no acabe enfermando. Y si da positivo en España tendríamos que dejar al jugador dos semanas allí", dijo Alexander Tserkovny, director general del Zenit.

"Cada jugador de nuestro equipo es mucho más importante y querido por nosotros que cualquier resultado", añadió el directivo ruso, consciente de que el Zenit podría perder el encuentro por 20-0, tal y como recoge la normativa de la Euroliga, si no comparece en el lugar de juego. "Lo hemos notificado a la Euroliga con urgencia. Estamos esperando una solución".

Mateusz Ponitka, Igor Volkhin, Bill Baron y Kevin Pangos se sumaron este domingo a los positivos de Arturas Gudaitis, Anton Pushkov, Vladislav Trushkin y Austin Hollins. Ninguno de ellos estará en el parqué del Buesa Arena y está por ver si estarán el resto de sus compañeros tras las palabras de su director general.

El Zenit ha comenzado con dos victorias la máxima competición continental, la última frente al Barça -que ya ha presentado otro positivo- y con la moral alta hasta que se ha visto trastocada por un nuevo contratiempo. Los rusos, que después de Vitoria deberían viajar a Valencia, también ganaron (+30 puntos) en su último partido liguero.

El Baskonia, por su parte, se mantiene a la espera de saber si podrá jugar este martes tal y como está previsto, si la organización de la Euroliga buscará otra fecha o si por el contrario ganará el encuentro sin tener que vestirse de corto en este 'nuevo baloncesto' que se desarrolla en un contexto epidemiológico.

Los pupilos de Dusko Ivanovic están preparados para dar la vuelta a la última derrota contra el San Pablo Burgos en la Liga Endesa y también contra el Estrella Roja en la segunda jornada europea, un encuentro que dejó un mal sabor de boca en las filas vitorianas. Este martes podrán acceder hasta 600 aficionados, 200 más que en las últimos partidos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES EQUIPOS.

TD SYSTEMS BASKONIA: Vildoza, Polonara, Giedraitis, Raieste y Fall --posible quinteto inicial-- Henry, Sedekerskis, Peters, Jekiri, Diop, Dragic y Kurucs.

ZENIT SAN PETERSBURGO: Rivers, Fridzon, Zakharov, Poythress y Thomas --cinco inicial--; Zubkov, Khvostov y Karvanen.

--ÁRBITRO: Lamonica (ITA), Latisevs (LET) y Vilius (LIT).

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 21.00/DAZN.