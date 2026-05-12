El BAXI Manresa minimiza las opciones de 'playoffs' del Bàsquet Girona

Archivo - Ferran Bassas, en un partido con el BAXI Manresa. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Bàsquet Girona ha perdido este martes en casa por un estrecho 74-79 frente al BAXI Manresa en el comienzo de la jornada 31 de la Liga Endesa, un derbi autonómico cuyo resultado ha complicado aún más las opciones de los gerundenses para meterse en los 'playoffs' por el título.

En Fontajau, fugazmente dominaron los visitantes el marcador de inicio, pero el Girona remontó por obra de Mindaugas Susinskas y Otis Livingston. Así lo evidenció el 22-15 que reflejaba el primer cuarto, distancia que creció para los locales al descanso (43-32). Además, el Manresa empeoró su tiro en la reanudación y su adversario gestionó el tercer cuarto (55-48).

Eso sí, un arreón protagonizado por David Duke Jr. y canalizado por Pierre Oriola apretó todo cuando casi nadie lo esperaba. Entonces los pupilos de Diego Ocampo se pusieron 70-65 a 2:44 del término del partido, envalentonados desde el perímetro. Ferran Bassas metió un triple, Agustín Ubal coló otro y luego repitió Bassas para voltear el escenario (72-74).

A minuto y medio para agotar el reloj, el Girona ya había colapsado y solo una canasta de Mark Hughes rompió su sequía en ataque. Un parcial de 2-14 que encajó le resultó fatal, mientras que los de Ocampo saborearon su remontada; eso los colocó con balance de 13-18, con la permanencia en el bolsillo, y el Girona se quedó en la tabla con el mismo registro de 13-18.