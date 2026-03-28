Los Boston Celtics superan a los Hawks con Hugo González sumando minutos

Archivo - Hugo González - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics se han impuesto a Atlanta Hawks (109-102) para afianzarse en la segunda posición de la Conferencia Este de la NBA, en un partido en el que el español Hugo González aportó tres puntos saliendo desde el banquillo.

En el TD Garden, los de Joe Mazzulla, sin un Jaylen Brown ausente por una tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo, fueron de menos a más en un encuentro en que remontaron la desventaja de 16 puntos durante el primer periodo y en el que llegaron cinco tantos abajo al descanso (55-60).

Un buen tercer periodo (32-22) les permitió darle la vuelta al marcador, sobre todo gracias a los 36 puntos de Payton Pritchard, suplente, y el 'doble-doble' de 26 tantos y 12 rebotes de Jayson Tatum -a pesar de su pobre 8 de 24 en tiros de campo-. Así, neutralizaron los 29 puntos del visitante Jalen Johnson.

Por su parte, el alero madrileño Hugo González salió desde el banquillo y firmó tres puntos -en su único tiro del duelo, un triple- y capturó dos rebotes en los siete minutos que estuvo sobre la cancha.