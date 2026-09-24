Los cambios de reglas en Liga Endesa varían "la forma" de clasificar situaciones y no el criterio arbitral

Ricky Rubio charla con uno de los colegiados durante la final de la Supercopa Endesa 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026-2027 de la Liga Endesa va a arrancar este próximo fin de semana con cambios en algunas reglas, que únicamente varían "la forma" de clasificar ciertas situaciones y su denominación, y en ningún caso nada relativo al criterio de los colegiados.

Así lo explicó este jueves el director de Arbitraje de la acb, José Ramón García Ortiz, en un encuentro telemático con medios antes del inicio de una campaña que trae algunos cambios como la división en disruptivas y flagrantes de las faltas antideportivas, las nuevas categorías de las faltas técnicas, o a la hora de valorar las faltas en acción de tiro.

"No pensemos que estamos en un criterio arbitral completamente nuevo, para nada, todo lo contrario. En realidad, todas las situaciones son las mismas que ya conocíamos el año pasado, lo que cambia es la forma en que clasificamos esas situaciones y cómo las denominamos", puntualizó el exárbitro.

Este, que recordó que "el baloncesto es un juego rápido y con situaciones muy complejas donde muchas veces una acción puede generar distintas interpretaciones", reiteró que "el objetivo del cambio de este año es diferenciar mejor ese tipo de conductas dentro de lo que son las antideportivas y las faltas técnicas" y que no se debe interpretar "estos nuevos términos como un cambio radical porque el criterio en esencia sigue siendo el mismo".

García Ortiz se encargó de explicar, apoyado por vídeos ilustrativos de jugadas, las faltas flagrantes, en las que se considera por encima de todo que "el jugador defensor realiza un acto peligroso y puede provocar una lesión al jugador en la caída", y también habló de las faltas en acción de tiro, donde ha habido "alguna aclaración y algún cambio en este tipo de situaciones".

El director de Arbitraje se refirió al caso del lanzamiento en suspensión, el cual empieza ahora "cuando el jugador inicia un movimiento ascendente de hombros y balón hacia la canasta adversaria", mientras que antes se tenían en cuenta que dicho movimiento ascendente era en "los antebrazos".

Además, remarcó que "se considera una acción de tiro cuando el jugador la realiza en su pista delantera" y nunca cuando esté en su propio campo, "salvo que sean situaciones de final de partido, de final de cuarto o de final de posesión de 24 segundos".

En este sentido, sobre cuánto tiempo van a valorar los colegiados que puede restar en el cronómetro para dictaminar si una acción es de tiro pese a que se encuentre muy alejado de la canasta, indicó que en la acb lo juzgarán a partir de "una última acción de partido, una última acción de cuarto o una última acción de periódico".

Junto a García Ortiz participó el también excolegiado Vicente Bultó, miembro de su departamento y que fue el que trató el tema de las ahora denominadas faltas disruptivas, las cuales, al contrario que las flagrantes, no suman para la descalificación de un jugador en caso de acumulación.

Estas se señalizarán cuando haya "contacto innecesario, siempre que se provoque sin un esfuerzo legítimo por jugar el balón, y siempre con el objetivo también de detener el progreso del equipo atacante en transición". También si el contacto ilegal es "causado lateralmente o por la espalda sobre un jugador que progresa y con la condición de que no haya adversarios entre el jugador y la canasta", o si hay un contacto "innecesario" del defensor "en cualquier lugar" de la pista cuando se está "en el final de un cuarto o de una prórroga, o en el final de la posesión" y "no hay esfuerzo por jugar el balón".

En cuanto a las faltas técnicas, Bultó detalló que se han dividido en dos categorías. La 1, que va a computar para la descalificación del jugador, reúne casos como golpear con el balón a un rival, simular una falta o encararse con la grada, mientras que la 2, que no va a computar para la descalificación de un jugador, se pitará en casos como retrasar un saque de balón y si ya ha habido un aviso, o si se hace en los dos últimos minutos de partido. Además, recalcaron que las pitadas al entrenador siempre son de categoría 1.