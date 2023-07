Campazzo: "Me considero mejor jugador desde que me fui y ahora hay que mostrarlo"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base argentino Facundo Campazzo admitió este martes que se considera "mejor jugador" desde que se marchó la anterior vez del Real Madrid y que "ahora hay que mostrarlo" de nuevo vistiendo la camiseta del club merengue, donde volverá a militar hasta el 30 de junio de 2027.

"Me siento bien físicamente. Me considero que soy mejor jugador desde que me fui y ahora hay que mostrarlo en el día a día. Hay que trabajar duro, seguir intentando conseguir los objetivos, pelear por títulos, ser parte de este equipo que intenta conseguir todo siempre", declaró a los medios oficiales del Real Madrid.

"Significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a la que siento que es mi casa. Siempre tuve buenos momentos aquí. Me dieron la oportunidad de mostrarme el jugador que soy y siempre estaré agradecido", comentó Campazzo tras su regreso a un club con el que en su día ganó 11 títulos (incluidas dos Euroligas y tres Ligas Endesa).

Además, Campazzo extendió su agradecimiento a personas con las que seguía manteniendo contacto. "Desde que me fui hasta el día de hoy", recalcó, mencionando luego a "gente" importante "como el presidente, la dirección, amigos, jugadores, 'staff', gente del carrito... Con mucha gente he seguido en contacto", aseguró.

"Las relaciones que he dejado aquí, amigos y compañeros, son las que más extraño y eso me ha empujado también a volver. A mi familia le encanta Madrid, el equipo, mi hija nació aquí y era muy importante la comodidad de la familia para estar tranquilo y ellos están felices", señaló.

El argentino subrayó que su rol para el entrenador Chus Mateo será "lo que él necesite". "Lo que me pida, intentaré dar el 100 por cien, sumado a mi identidad y lo que me trajo aquí, a mi corazón, entregar todo en cada partido, desde la defensa, mi experiencia, en el ataque... Y adaptarme al equipo", añadió al respecto.

"Siempre que se habla del Madrid se habla de títulos y en cada título que se nos presente hay que intentar conseguirlo. Vamos a trabajar día a día toda la temporada para conseguir cada título que se nos presente, vamos a intentar dejarlo todo en cada partido para que peleemos por las cosas importantes de nuevo y vamos a dejar todo por ese objetivo", argumentó sobre la presión de ganar cada torneo.

Por último, Campazzo recordó el impacto en su vida de la primera etapa como jugador merengue. "Desde que fui parte de este equipo, se me ha mostrado mucho cariño siempre y tengo ganas de volver al WiZink Center y vivir un partido", aseveró. "Lo primero es agradecer a la afición el cariño que siempre me da y, segundo, que intentaré dejar todo mi corazón en cada partido", auguró finalmente.