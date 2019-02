Carles Durán: "El Madrid ha jugado al límite, a nosotros nos pitan falta y a ellos no"

Publicado 17/02/2019 0:21:54 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Divina Seguros Joventut, Carles Durán, felicitó al Real Madrid pero lamentó la disparidad de criterio en el arbitraje de este sábado en la semifinal de Copa del Rey que se quedaron los blancos (93-81), ya que pitaron más faltas a su equipo que al rival, al tiempo que celebró la resurrección del último año.

"Lo primero felicitar al Real Madrid porque no íbamos a perder, nos tenían que ganar, y ha sido justo vencedor y superior. Orgulloso de nuestros chicos y de la afición. Hace un año estábamos muy mal, pero poder competir en una semifinal de Copa, estamos jodidos, pero orgullosos", indicó en rueda de prensa.

El preparador de los de Badalona siguió con el análisis de la segunda semifinal en el WiZink Center para entrar pronto en el análisis arbitral. "Fallamos tiros liberados y ellos anotaron tras rebote haciéndonos daño. El mejor jugador que habéis puesto en la prensa hoy no ha podido jugar al baloncesto", dijo.

"Sólo nos pitaban faltitas a nosotros, no tenemos el respeto que el Madrid se merece y tiene porque son mejores. En el último cuarto lo hemos intentado, pero tienen tantos jugadores, tanto talento y están tan bien trabajados que se nos ha hecho imposible. Nosotros hemos hecho muy bien nuestro trabajo, pero hay que felicitar al Real Madrid porque han sido mejores", añadió.

"No he dicho nada del arbitraje, he dicho que no tenemos el respeto que tiene el Madrid. Lo que creo es que el Real Madrid ha jugado al límite, a nosotros nos pitan falta y a ellos no. Jugar contra dos equipos de Euroliga seguido tiene un precio. Todas las faltas que pitan, son faltas, pero también toca que piten alguna para el Joventut. Pero es una opinión subjetiva", insistió.