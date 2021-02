Carles Duran: "No nos queríamos rendir y creo que lo hemos demostrado"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Joventut Badalona, Carles Duran, reconoció que TD Systems Baskonia fue superior este viernes en el choque de cuartos de final de la Copa del Rey, donde fueron "a remolque" de un mal inicio, a pesar de lo cual compitieron hasta el final.

"Baskonia ha sido mejor que nosotros. Nos vamos fastidiados, jugar la Copa no es fácil, hay que reconocer que Baskonia está en un momento dulce. En el primer cuarto han marcado el ritmo, cada vez que nos hemos acercado nos han castigado desde el triple", dijo.

El técnico de la 'Penya' se mostró orgulloso de la lucha a pesar de caer en la Copa que se está disputando en el WiZink Center de Madrid. "El equipo no ha dejado de pelear. El control de Henry y Vildoza ha sido superior, contento con el trabajo y tenemos que seguir, que tenemos un camino largo", afirmó.

"No creo que lo que le ha faltado a Joventut es que nuestros veteranos no hayan estado, todo lo contrario, lo hemos intentado y Baskonia ha sido superior a nosotros. No nos queríamos rendir y creo que lo hemos demostrado. El inicio nos ha marcado demasiado, le hemos dado armas a Baskonia para ganar al Joventut", terminó.