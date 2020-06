Carlos Alocén: "Repetir premio supone incluso mucho más"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Casademont Zaragoza Carlos Alocén, elegido 'Mejor Joven El Corte Inglés' de la Liga Endesa 2019-20, ha asegurado que repetir premio por segunda campaña consecutivo supone "mucho más" para él, y celebra haber dado otro paso adelante en su carrera.

"Este premio lo valoro mucho. Estoy muy contento, significa muchísimo este premio para mí. Ya lo logré el año pasado y conseguirlo esta también supone incluso mucho más. Estoy muy contento por cómo ha ido la temporada", valoró en declaraciones facilitadas por la ACB.

A sus 19 años, el base de Zaragoza cree que el año pasado dio un paso adelante y que este tenía que dar otro. "En general las cosas han ido muy bien, tanto personalmente como en el equipo. Muy agradecido a todos los que me han votado. Estoy muy contento por mi evolución y por la del equipo", aseguró.

Además, iguala los dos premios al mejor joven de la liga obtenidos por el esloveno Luka Doncic, ahora 'All Star' de la NBA. "No es mal nombre, el otro. Estar al lado de nombres como el de Luka Doncic es un honor. Es verdad que él está haciéndolo muy bien en la NBA, pero es un honor estar cerca gracias a este premio", se sinceró.

"Sobre todo, creo que lo importante es la experiencia que he ido cogiendo con los partidos en la ACB. El primer año lo importante es de evolución y este año ya he sabido como son los partidos, conocía más la liga, los equipos. Y también las cosas técnicas que he ido mejorando", manifestó.

Cree, además, que tiene "mucho margen de mejora" por delante. "Tengo cosas que pulir. Estoy contento con lo que me está pasando, pero soy una persona ambiciosa. Quiero el máximo y conseguir mis objetivos, pero paso a paso y con cabeza", añadió, ambicioso.

"Agradecer a las personas que me han votado y también dedicarlo a los que están conmigo en el día a día, al equipo al staff técnico, a Porfi y a mis compañeros, que están en todos los momentos delicados. Y por supuesto a mi familia, que son los que me apoyan siempre", concluyó.