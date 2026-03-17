Los Celtics derrotan a Phoenix sin puntos de Hugo González

Archivo - Hugo González - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics del español Hugo González se impusieron a Phoenix Suns (120-112) guiados por los 41 puntos del escolta Jaylen Brown, en una jornada NBA en la que los de Massachusetts aplacaron la remontada de la franquicia de Arizona para seguir metiendo presión a los líderes de la Conferencia Este, Detroit Pistons.

Tras marcharse cuatro puntos por delante al descanso (65-61), los de Joe Mazzulla mandaban con una renta de diez tantos en el inicio del último cuarto (96-86), pero un parcial de 12-25 de los visitantes amenazó el triunfo de Boston (108-111).

Brown, que acabó el encuentro con 41 puntos, lideró entonces un parcial de 8-0 que rescató la victoria local, neutralizando los 40 tantos del escolta de Phoenix Devin Booker. Jayson Tatum y Derrick White, con 21 puntos cada uno, también contribuyeron al éxito de Boston.

Mientras, el madrileño Hugo González, que partió desde el banquillo, no pudo contribuir con puntos en los ocho minutos que estuvo sobre la pista, aunque demostró su fortaleza defensiva. Falló el único triple que intentó y capturó un rebote.

Con este triunfo, segundo consecutivo, los Celtics se afianzan en la segunda posición de la Conferencia Este (45-23) frente a New York Knicks (44-25) y mantienen la presión al líder, Detroit Pistons (48-19).