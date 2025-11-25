Chauncey Billups (Portland) se declara inocente en el caso de las apuestas ilegales

Archivo - El entrenador estadounidense de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups - Europa Press/Contacto/Melissa Tamez - Archivo

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25 Nov. (dpa/EP) -

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, se declaró el lunes inocente de los cargos de conspiración de fraude electrónico y conspiración de blanqueo de dinero en un caso que conmocionó a la mejor liga de baloncesto del mundo.

Billups, que ganó un título con los Detroit Pistons en 2004 y está en el Salón de la Fama de la NBA, se declaró inocente en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, según informaron medios estadounidenses como las cadenas CNN y CBS News.

Compareció junto a otros 30 acusados de participar en una trama de amaño de partidas clandestinas de póquer supuestamente respaldada por familias mafiosas. La fianza de Billups se fijó en 5 millones de dólares, según la periodista de ESPN Ramona Shelburne.

El entrenador de la NBA era el nombre más destacado en la investigación federal sobre lo que, según las autoridades estadounidenses, era una serie de tramas para utilizar tecnología inalámbrica de trampas para amañar partidas ilegales de póquer.

Billups fue detenido inicialmente el 23 de octubre en Oregón y posteriormente puesto en libertad bajo fianza y con permiso sin sueldo por los Blazers.

Ese mismo día, el jugador de los Miami Heat Terry Rozier fue una de las seis personas detenidas en el marco de otra investigación federal sobre supuestas apuestas deportivas ilegales.

El jugador en activo de la NBA, que también se encuentra en libertad bajo fianza, deberá comparecer ante el tribunal el 8 de diciembre. En el momento de la detención de Rozier, su abogado dijo que no era un jugador y que estaba deseando ganar su caso. El FBI había dicho inicialmente que Rozier no era un objetivo de la investigación.