Chus Mateo confirma que Bruno Fernando podría debutar este viernes ante el AS Monaco

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Chus Mateo, confirmó este jueves que el recién llegado Bruno Fernando tiene posibilidades de jugar este viernes en la visita al AS Monaco en la Euroliga, lo que todavía no sucederá con el base Dennis Smith Jr, mientras que, por otro lado, aunque quiere ser "cauto", celebró "la reacción" que ha tenido su equipo.

"Bruno va a venir con nosotros y va a jugar, Dennis seguramente aún necesita un poquito más de tiempo. Los dos ya están en dinámica de equipo y están perfectamente preparados, pero yo creo que Dennis necesita un poquito más de tiempo con sus compañeros para adaptarse y para seguir trabajando. Bruno va a viajar con nosotros y espero que tenga posibilidad de jugar, sin duda", aseguró Mateo en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto monegasco.

Sobre el angoleño, no descarta la posibilidad de compartir minutos de juego con Walter Tavares. "Lo probaremos, hay que ver si funciona y es compatible con todos los sistemas que tenemos. Acaban de llegar y hay que tener un periodo de prueba y adaptación, hay que darles la posibilidad de estar cómodos, no tengo prisa con ellos", confesó.

"Bruno Fernando es un jugador que entiende perfectamente el juego, es capaz de rebotear, jugar un uno contra uno de cara y correr el campo, además tiene un buen físico", detalló del pívot africano. "Lo único que voy a darles es confianza, trabajar y que entiendan o tratar de hacerles entender lo antes posible que aquí los que ganan los partidos son los equipos y no las individualidades", añadió de los dos nuevos fichajes.

Del base estadounidense Dennis Smith Jr, Mateo espera que "sea un gran jugador defensivo y que ayude mucho al equipo en labores que en ocasiones no lucen tanto en un partido". "Tiene una predisposición enorme y es uno de los mejores defensores de los últimos años. Entrar en el Real Madrid no es nada fácil y menos de la noche a la mañana y con la inmediatez que se nos pide", recalcó.

Por otro lado, el técnico madrileño resaltó la mejoría de la plantilla con la llegadas de estos dos jugadores, aunque ya tenían "muy buenas cosas" con su actual plantilla. "Espero que sus compañeros les ayuden a entender lo que es el Real Madrid porque es muy importante. No todo el mundo hace lo que se espera de él en el Real Madrid, pero espero que ellos dos lo hagan porque vamos con paciencia con ellos y les estamos explicando lo que es esto", manifestó.

Finalmente, Chus Mateo incidió en la capacidad de su equipo en superar los momentos complicados en una temporada donde no están perdiendo "la fe por muy mal que fueran las cosas en algún momento". "Sin duda ha habido momentos difíciles, pero es parte del camino, y este iba a ser diferente al del año pasado y al del anterior", declaró.

"Así nos lo hemos tomado, como un reto todos a nivel personal, pero un reto colectivo del que realmente estoy contento de cómo estamos orientando las cosas. Hay que seguir siendo cautos, yo lo soy en todo esto y no me gusta lanzar las campanas al vuelo, pero me gusta la reacción que hemos tenido, sin duda ninguna", concluyó el entrenador del Real Madrid.