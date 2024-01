Chus Mateo: "Cuando llega el momento de cansancio hay que afrontarlo con optimismo"

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, considera que debe saber "afrontar con optimismo cuando llega el momento de cansancio" dentro de una temporada con una gran cantidad de partidos y en la que no deben tomarse ninguno a la ligera y pensando en tomarse un respiro porque "las dinámicas positivas te ayudan a construir".

"Sabemos que el calendario es muy duro y que es muy importante que cuando llega el momento de cansancio hay que afrontarlo con optimismo. Es un momento ahora de mucha carga, trece partidos en un mes son muchos y castiga, pero hay que superarlo mental y físicamente", advirtió Mateo en rueda de prensa recogida por la web del club.

Pese a este desgaste, no tienen previsto "tirar ningún partido" y que "siempre" van a querer ganar. "Somos conscientes de que no se puede mantener un mismo nivel todo el año. En cuatro meses hemos perdido cuatro partidos solo y estoy contento con el equipo, pero hay que saber gestionar tanto las dinámicas positivas como negativas. En cuanto a la gestión, me preocupa más que cuando vuelvan los lesionados lo hagan en buenas condiciones", puntualizó.

En este sentido, el técnico madridista descartó a Walter Tavares y Sergio Llull para la visita al Principado y dejó claro que no arriesgarán con ninguno, aunque quede un mes para la Copa del Rey de Málaga, primera gran cita de la temporada. "Confío en tenerles al cien por cien cuando llegue el momento. No voy a apurar plazos por la Copa del Rey, pero espero tenerles, ojalá que lleguen con suficiente tiempo de antelación", remarcó.

Mateo subrayó que no se pueden relajar porque "las dinámicas positivas te ayudan a construir". "Vamos a seguir luchando por ganar cada partido y tener la ventaja de campo. Desde mayo del año pasado solo hemos perdido dos partidos de Euroliga y eso te da confianza de seguir trabajando en el día a día con la misma intensidad y confianza, pero hay que olvidarse del pasado y pensar solo en el próximo día", aseguró.

Sobre la visita al AS Mónaco, recordó que "nunca es fácil jugar en un campo pequeño" y que su rival "tiene mucho talento individual en el perímetro". "Va a ser un partido difícil, en el que vamos a tener que luchar mucho y sacar nuestra mejor versión porque así tendremos más probabilidades de ganar", sentenció.