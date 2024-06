Chus Mateo: "Esperamos que UCAM nos pueda dar alguna sorpresa en Murcia"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, dejó claro que el UCAM Murcia "no es fácil de doblegar" y que el "trabajo no está acabado" pese a ganar los dos primeros partidos en el WiZink Center del 'Playoff' Final de la Liga Endesa, y avisó de que su rival podría preparar todavía "alguna sorpresa" en el tercer partido de este miércoles en el Palacio de los Deportes.

"Hemos hecho nuestro trabajo aquí en casa, ayudados por nuestra gente y muy agradecidos del calor que hemos sentido en el WiZink. Realmente no ha sido fácil, han sido dos partidos muy complicados, con un UCAM Murcia que pelea, que vuelve al partido, que no es fácil de doblegar", advirtió Mateo este martes ante los medios.

Para el técnico madridista, su equipo ha hecho "dos partidos muy serios", pero reiteró que "el trabajo no está acabado". "Tenemos que terminarlo y tenemos que estar serenos. Viendo de la dificultad del rival y sabiendo de la dificultad de jugar en su campo, a estar más centrados si cabe", expresó.

El madrileño tiene claro que "da tiempo" a cambiar cosas pese a que apenas habrá 48 horas entre un partido. "Los equipos llevan toda una temporada entrenando juntos y hay mecanismos que están adquiridos ya desde principio de año y seguramente aún cabe espacio para sorprender en cualquier caso", comentó.

"Los dos partidos han ido por unos derroteros similares y nosotros de momento no nos ha ido mal. Hemos sido capaces de, sabiendo las dificultades que supone el estar atacando contra una zona que, en cierto modo, parece que te permite tomar tiros, pero no con la facilidad que uno desearía y que te hace dudar, hemos sido capaces de sacar los partidos con cierta holgura pero sin comodidad. Esperamos allí espacio para que nos puedan dar alguna sorpresa que esperemos solventar como hasta ahora", añadió.

Chus Mateo subrayó que "todavía" les queda "mucha tela por cortar". "Murcia no va a ser fácil, no queremos dar nada por sentado. Llevamos 2-0, sí y no lo podemos olvidar, pero el miércoles será otra historia", apuntó. "Si conseguimos certificarlo en algún momento me volvéis a hacer la pregunta, no quiero dejarla sin contestar", aclaró sobre lo que significaría ganar tres títulos esta campaña.

Y es que "lo único" que le preocupa "es hacer un buen partido" contra un rival que les va a dar "mucha guerra" y frente al que espera seguir a buen nivel defensivo. "Cuando no es fácil anotar, cuando se traba el ataque o cuando te ponen tantos inconvenientes para anotar fácil, realmente el que seamos capaces de defender bien y de rebotear bien ayuda muchísimo", celebró.

"Nosotros jugamos a más posesiones, solemos jugar más rápido y contra zona no es tan fácil. UCAM tiene particularidades, no es que sea raro, es un equipo diferente porque está sacando a relucir sus fortalezas y tratando de minimizar las nuestras y lo están haciendo muy bien, sinceramente", remarcó.

Mateo considera que el equipo de Sito Alonso "tiene muchísimo mérito lo que ha hecho en toda la liga regular, por cómo juega y porque esté peleando por ser campeones de liga, por haber llegado a la final, porque han ganado dos partidos en Valencia y han ganado tres en Málaga". "No es nada fácil hacer eso en unos 'playoffs' y eso es porque tienen mucho corazón, porque son muy buenos jugadores y muy competitivos y llevan al extremo sus virtudes y sacan mucho provecho de ellas, y porque minimizan las fortalezas del contrario. De verdad que es encomiable lo que están haciendo", elogió.

Además, volvió a ser preguntado por lo vivido el lunes con Rudy Fernández, homenajeado y ovacionado por la afición incluso antes de que terminase un encuentro en el que fue "determinante" con sus triples, casi todos ellos, claves. "Fue realmente muy emotivo todo lo que se vivió, el ver a un WiZink coreando el nombre de un jugador que pasará a la historia del Real Madrid sin lugar a dudas. No lo había visto nunca y tardará muchísimo tiempo en volver a verse algo así", confesó.

"Para los que sentimos el club y el escudo, fue emocionarnos con alguien que se ha dejado 14 años en este club, que ha estado peleando cada balón como jugador. Estoy muy contento de haber podido coincidir con una parte de la historia del Real Madrid de baloncesto con Rudy Fernández en estos años", sentenció.