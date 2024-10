Chus Mateo: "Hay que asumir la sanción de Campazzo y aprender la lección"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, eludió valorar este miércoles si la sanción de un partido que le ha impuesto la Euroliga a Facundo Campazzo "es justa o no", y aseguró que deben "asumirla y aprender la lección".

La Euroliga anunció este martes que había sancionado al base argentino tras ser expulsado el pasado jueves en los compases finales del partido ante el Bayern Múnich alemán. El director de juego madridista protestó de forma airada y con vehemencia al colegiado Saulius Racys por la no señalización de una falta cuando lanzaba un triple con 92-89 en contra, por lo que fue descalificado del encuentro, motivo por el que ha sido sancionado y será baja este jueves en la visita del Partizán serbio, a no ser que prosperen las alegaciones presentadas.

"No voy a entrar en si es justa o no, es lo que es y así lo han determinado en la Euroliga. Lo único que tenemos que hacer es asumirlo y aprender la lección. En cualquier caso, es lo que hay y vamos a tener que jugar seguramente sin él. Sabe que no obró bien y creo que con una multa lo hubiera entendido", señaló Chus Mateo en rueda de prensa, donde advirtió que "Feliz, Llull y Rathan-Mayes pueden hacer las funciones de base" si no se escucha el recurso.

El técnico madridista recordó que "cualquier partido de Euroliga es difícil" y que tienen el objetivo de "tratar de mejorar la versión" que han dado hasta ahora porque así "seguramente" podrán tener "opciones de victoria". "Todo pasa porque hagamos un buen partido defensivo, que seamos capaces de elegir bien nuestras opciones en ataque, de leer bien el partido. En definitiva de jugar bien al baloncesto, si se puede decir así, porque entonces tienes más probabilidades de ganar que cuando juegas mal", remarcó.

El preparador madrileño ve pasos adelante de un equipo que debe "encontrar dinámica y seguir por la línea de mejora". "Creo que semana a semana vamos encontrándonos, tratando de jugar lo que queremos. Obviamente faltan muchísimas cosas por mejorar, pero la temporada es larga y creo que es bueno si vamos mejorando semana a semana", subrayó.

La primera victoria en la Euroliga pasará por batir a un Partizán que "es un equipo físico, que tiene muy buen uno contra uno de perímetro, con buenos jugadores conocidos por todos los aficionados a la Euroliga" y que está dirigido por Zeljko Obradovic, "un gran entrenador con una gran plantilla de jugadores".

"El Partizán siempre nos pone las cosas muy complicadas en los últimos años", recordó. "Tienen generadores de 'pick&roll' y un muy buen juego interior. Han hecho un buen equipo y tenemos que parar muchas cosas de ellos, tenemos que ser capaces de hacer un buen balance defensivo, que no generen ventajas, tener solidez en el rebote y en el juego al poste bajo", detalló el entrenador del once veces campeón de Europa.

Finalmente, Chus Mateo confirmó que no sabe si podrá contar con Usma Garuba que tiene "molestias" de nuevo en su pierna izquierda y que "es una lesión que viene de lejos" que necesitan solucionar cuando porque necesitan al '4' "al mejor nivel".