Chus Mateo: "El jugador español siempre ha tenido ese colmillo competitivo que no se va a perder"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha asegurado que deben "ser optimistas sin dejar de ser realistas" con el futuro de la selección, recordando que "el jugador español siempre ha tenido ese colmillo competitivo que no se va a perder", y ha destacado que tienen la "imperiosa necesidad" de clasificarse para el Mundial de Catar 2027.

"Hay que ser optimistas sin dejar de ser realistas. El jugador español siempre ha tenido ese colmillo competitivo que no se va a perder, de eso estoy seguro", señaló en una entrevista a Radiogaceta de Radio Nacional de España (RNE). "Sabemos la imperiosa necesidad de estar en el Mundial de Catar, pero la medalla será hacer un buen plan de futuro para que nuestro baloncesto pueda alcanzar el nivel que siempre ha mantenido gracias a los clubes, al trabajo de los entrenadores españoles y al trabajo de los jugadores", añadió.

Además, apeló a "trabajar con cierta pausa, pero con equilibrio". "No vamos a volvernos locos muy pronto, hay que tener un cierto criterio a la hora de hacer las cosas. No debemos apresurarnos a tomar decisiones", advirtió, desvelando también cómo ha sido pasar de ser entrenador de clubes a seleccionador. "No es verdad que no eche de menos el entreno del día a día, pero ahora toca cambiar un poco el chip. Elegir bien y elegir con sabiduría a los mejores para representar a nuestra selección y a nuestro país también es algo que requiere de cierta pausa", prosiguió.

También relató cómo han sido sus primeros días como seleccionador. "Es un honor, estoy muy agradecido y muy feliz, con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar con un plan a corto plazo. Tenemos una clasificación muy cercana, con las ventanas en noviembre y febrero, y en verano nos tenemos que acercar al Mundial. Tenemos que tratar de dar paso a generaciones nuevas, que vienen pisando fuerte y llamando fuerte a la puerta, como hemos visto en el último Europeo", indicó.

El extécnico del Real Madrid tampoco quiso pensar de momento en los títulos. "Me encantaría ponerme eso como objetivo, pero sería estúpido por mi parte pensar así. Las cosas hay que hacerlas con pausa y saber dónde estamos, saber que la historia del baloncesto español es muy grande y que todo se ha conseguido a lo largo de los años trabajando mucho y poniendo las bases", subrayó.

"No son las mismas generaciones, pero hay que ser optimista. Hemos hecho un Campeonato de Europa en el que ha habido cosas positivas. Hemos visto jugadores que seguramente no han dado su mejor nivel, pero que era la primera vez que se encontraban solos liderando a la selección española. Luego hemos descubierto también jugadores jóvenes que han roto la puerta y que quieren hacerse un sitio", continuó.

En otro orden de cosas, recalcó que confía "mucho" en "la gente que siempre ha dado la cara por el baloncesto español en las 'ventanas'". "Han sido jugadores de muchísimo nivel a los que en muchas ocasiones se les ha catalogado como una selección B, una selección de segundo nivel. Por supuesto que si tienes un abanico más amplio para elegir no serían ellos o todos ellos los que estarían en una selección final, pero el nivel de ese baloncesto de las 'ventanas' es muy alto", expuso.

"Han dado en muchas ocasiones la talla clasificando al baloncesto español para competiciones importantes sin ser después los jugadores que hayan competido en ese campeonato, pero hay que sentirse muy orgullosos y profundamente tranquilos con que vamos a dar el nivel seguro", afirmó.

"NO PUEDO EXIGIR A RICKY RUBIO UN COMPROMISO"

Por otra parte, Mateo no quiso compararse con sus antecesores en la selección y en el Real Madrid, Sergio Scariolo y Chus Mateo. "(Scariolo) He estado seis años con él: tres en el Real Madrid, tres en Unicaja y tres en la selección nacional. La metodología de trabajar de una manera pautada, disciplinada, la he aprendido de él", confesó.

"No se trata de compararse con nadie ni los momentos son parecidos. Pablo -Laso- en el Real Madrid hizo historia y es imposible igualar lo que Pablo ha hecho en esa época de éxitos del Real Madrid. Yo he tratado de hacer lo que he podido en estos tres años en los que he sido muy feliz, pero esa etapa se acabó y empieza otra como seleccionador, de la que quiero sentirme muy orgulloso por dejarme la piel en el esfuerzo. Eso no va a faltar", resaltó.

También se mostró abierto a que Ricky Rubio vuelva a la selección cuando desee. "Absolutamente. Yo no puedo en ningún caso buscar su compromiso 100% ahora mismo, ni exigirle que él lo haga público. Él tiene lo que tiene que hacer es jugar, divertirse, sentirse él mismo, ver cómo se va encontrando, y cuando diga 'Chus, quiero estar contigo', a Ricky Rubio se le va a dejar seguro", declaró.

Además, habló de los hermanos Hernangómez, a los que este verano les ha tocado "liderar" por primera vez la selección "después de estar al amparo de otros líderes". "Se nos ha ido Rudy, se nos ha ido Llull, se nos ha ido el 'Chacho', se nos ha ido mucha gente que en un momento determinado eran capaces de aglutinar un vestuario. Ellos hasta ahora se habían dejado guiar y ha llegado un momento en el que les ha tocado, muy de sopetón probablemente, liderar. Ahora tienen que dar un paso adelante y tienen que asumir esa responsabilidad, pero hay que dejar también que tengan sus primeras experiencias en este sentido. Estoy convencidísimo de que un jugador como Willy Hernangómez, que ha sido capaz de ser MVP de un Europeo en 2022, va a alcanzar su nivel", aseguró.

Por último, Mateo se deshizo en elogios hacia el base de Valencia Basket Sergio de Larrea y su actuación en la pasada Supercopa. "Fue fantástico para todos los aficionados españoles ver que un joven de 19 años ha sido capaz de ser MVP de una competición como la Supercopa, con el nivel que había ahí. Eso siempre es una alegría, pero la forma en la que lo consigue también es digna de resaltar", apuntó.

"Él va a la línea de tiro libre y no le tiembla la mano, parecía un veterano. Está empezando a labrarse una buena carrera. No hay que tener prisa con ellos, no hay que no hay que exigirles más de la cuenta, hay que dejarles que disfruten del juego que aman. Está teniendo la fortuna de haberse encontrado a un entrenador como Pedro Martínez, que ha apostado por él en los momentos en los que De Larrea no estaba jugando lo bien que está jugando ahora", concluyó.