Chus Mateo: "Me he encontrado a un grupo con un compromiso extraordinario"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, indicó este martes que se ha "encontrado a un grupo con un compromiso extraordinario y una disposición fantástica" para formar parte del combinado nacional en los primeros partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2027, en lo que será el inicio de "una nueva etapa" que afronta con "muchísima ilusión".

"Comienza una nueva etapa y, aunque el camino pueda ser difícil, lo afrontamos con muchísima ilusión. Una de las cosas que más me motiva, además de querer demostrar el máximo rendimiento de esta selección, es el contacto con todos los jugadores. Me he encontrado a un grupo con un compromiso extraordinario y una disposición fantástica para formar parte de la selección española", apuntó el entrenador madrileño en unas declaraciones publicadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El seleccionador hizo una "mención especial" a los clubes españoles, que "siempre han sido ejemplo". "Tenemos 16 jugadores procedentes de 14 clubes distintos, 12 de ellos representados por jugadores de la Liga Endesa. Sin ellos lo nuestro no sería tan bueno como ha sido. Hacen un trabajo extraordinario", continuó Mateo, que recalcó que ha "tratado de estar muy cerca de los jugadores" para transmitirles su "ilusión".

Por otra parte, Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, también incidió en ese "comienzo de una nueva era" para el baloncesto español. "Un momento que se hará un hueco en nuestra memoria y que contará con el mejor escenario y público posibles. Tener la posibilidad de vivir algo así es un privilegio único", subrayó.

España disputará el partido ante Georgia del domingo 30 de noviembre en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, en Tenerife, un lugar en el que la afición es "un factor diferencial". "El lleno en las gradas está prácticamente asegurado ya en el día de hoy. La afición abarrotará el graderío y nos dará una marcha más para alzarnos con el triunfo", aseguró la dirigente madrileña.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Alfonso, hizo énfasis en el "enorme orgullo" que supone para la ciudad "volver a recibir a la selección española". "Cada vez que 'La Familia' viene a nuestra isla, se percibe la pasión que nuestra gente siente por el baloncesto. Acoger encuentros de esta dimensión confirma, una vez más, que somos un territorio preparado para albergar grandes citas deportivas", comentó.

Por último, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, afirmó que "es una gran satisfacción que Tenerife acoja este partido de la selección para el disfrute de todos los aficionados al baloncesto de la isla". "Es un lujo para la isla contar hoy con Chus Mateo en la presentación del partido de España-Georgia del día 30 de noviembre, siendo su primera intervención pública desde que ha sido nombrado seleccionador nacional", concluyó.