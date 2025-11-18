Santi Yusta, único jugador que repite en una primera lista de Chus Mateo con muchas novedades

Archivo - El seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto masculino, Chus Mateo, anunció este martes la lista de convocados para los primeros partidos de clasificación al Mundial de Catar 2027, con una convocatoria repleta de novedades en la que solo repite el alero de Casademont Zaragoza Santi Yusta, respecto a la lista del Eurobasket del pasado mes de septiembre.

La lista completa de 12 jugadores está formada por Alberto Díaz, Álvaro Cárdenas, Lluís Costa, Jaime Fernández, Francis Alonso, Pep Busquets, Santi Yusta, Alex Reyes, Oriol Paulí, Dani Díez, Miquel Salvó, Izan Almansa, Great Osobor y Fran Guerra. Además Miguel González y Miguel Allen también han recibido la llamada de Chus Mateo, como invitados para preparar estos partidos.