Chus Mateo: "Sin la mejor defensa no se puede ganar partidos"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, tiene claro que "sin la mejor defensa" no se pueden ganar partidos y que deben estar a buen nivel atrás en la visita este jueves en Euroliga al EA7 Emporio Armani Milan italiano, "un equipo muy peligroso y experto".

"Sin la mejor defensa no se puede ganar, hay que tener unos mínimos defensivos que te permitan estar en el partido. Tenemos que hacer un buen partido defensivo, pero debemos estar equilibrados y si atacas bien estás mejor colocado para defender", señaló Mateo este miércoles en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico madridista, que confirmó la vuelta de Guerschon Yabusele, no escondió que acuden a Milán con "un cierto lastre" tras las derrotas en el WiZink Center ante el Olympiacos griego y la Virtus italiana, pero recordó que hay "nivel tan importante" en la competición que "todos pueden ganar fuera y perder en casa". "No es una salida fácil, pero no sería la primera vez que se gane allí y no vamos con otra cosa en la cabeza que ganar allí", advirtió.

Además, puntualizó que "cada partido es una historia" y que "poco a poco" están intentando conseguir "una personalidad y un estilo", que tratarán de exponer ante un rival que "sabe jugar bien en los primeros segundos y atacar bien en estático". "Es un equipo muy peligroso, experto, con jugadores de mucha calidad y tendremos que hacer un buen partido, saber sufrir y ser capaces de traernos una victoria para la que tenemos muchas ganas", indicó.

Mateo también dejó claro que son capaces de "ganar a muchos y pocos puntos" y apeló a ser "inteligentes" ante un Armani Milan que no notará "una baja importante" como la de Shavon Shields. "Tienen una amenaza muy grande con Pangos y Baron, y Hall es otra amenaza importante en el juego exterior. Deshaun Thomas juega un poco más cerca de canasta y a Brandon Davies le conocemos bien, es muy peligroso y experto", detalló.

Sobre los problemas en el puesto de base, el entrenador del Real Madrid aseguró que tiene ahí a Sergio Rodríguez y Sergio Llull, y que Adan Hanga les da "un registro distinto" y puede tirar de Alberto Abalde que "también ha jugado en esa posición".

"Tenemos que ir viendo cómo evolucionan las cosas porque el año pasado tuvimos muchos problemas en esa posición por las lesiones. Nigel (Williams-Goss) está haciendo entrenamientos con contacto, pero cada vez que paramos a un jugador y está mucho tiempo fuera cuesta más integrarlo. Alocén está entrenando sin contacto, pero todavía le queda, hay que buscar lo mejor para el jugador y el equipo cuando los médicos nos lo indiquen", sentenció.