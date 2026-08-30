Chus Mateo: "No hay que volverse locos ni dramatizar con las derrotas"

Archivo - Chus Mateo - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, espera que el equipo pueda "reaccionar" este lunes ante Grecia tras las dos últimas derrotas en la fase de clasificación para el Mundial 2027, la última de ellas el viernes ante Portugal, aunque ha insistido en que "no hay que volverse locos ni dramatizar" con los malos resultados, igual que "no" se debe estar "eufórico por ganar cinco partidos seguidos".
"No hay que volverse locos, ni dramatizar con las derrotas ni estar eufóricos cuando ganamos cinco partidos seguidos. Hay que tener los pies al suelo, tratar de valorar las cosas, aprender de las derrotas, que es de lo que más se aprende; las victorias las ves como algo que pasa rápido, pero las derrotas sí te dejan una marca que tienes que saber leer. Espero que con estas dos últimas derrotas podamos ir aprendiendo poco a poco cómo reaccionar. Será positivo si reaccionamos", señaló ante los medios de comunicación.
En este sentido, el técnico madrileño recalcó que en ningún momento se relajaron a pesar de haber conseguido previamente cinco triunfos consecutivos. "Yo no lo he perdido de vista. Nunca, en ningún momento, he pensado que nosotros estábamos clasificados por ir 5-0. Quedaba mucho partido todavía por delante. Ahora estamos en la segunda mitad de este camino a la clasificación y estamos trabajándola", manifestó.
"Euforia no he tenido nunca; posiblemente fuera se haya podido pensar que todo era miel sobre hojuelas, pero aquí hay que ganar cada partido. Ni antes fue fácil hacer lo que hicimos a pesar de que ganamos, ni ahora tenemos por qué pensar que va a ser difícil. Vamos a tener que trabajar día a día, partido a partido, y ya está", añadió.
Sobre el duelo de este lunes en Atenas, afirmó que es "un partido complicado" porque los dos equipos tienen "necesidad de ganar". "Nosotros venimos de dos derrotas, y aunque vamos líderes todavía en el grupo sabemos que ahora se endurecen las cosas, que cada vez es más complicado y que tenemos que estar en esa carrera de llegar entre los tres primeros para clasificarnos para el Mundial", subrayó.
"Ellos también tienen esa necesidad de conseguir victoria; juegan en casa, delante de su público y tienen solamente tres victorias por el momento. Es un partido para los dos equipos de ganar, para tranquilizarnos nosotros, para estar bien, para estar pensando que estamos cada vez más cerca del objetivo. Y para Grecia también, porque necesitan la victoria; si no, cada vez lo van a ver más complicado", prosiguió.
JUANCHO HERNANGÓMEZ: "VENIMOS CON HAMBRE DE VICTORIA"
Por su parte, Juancho Hernangómez, reconoció que se trata de "un partido especial", al jugar en el Panathinaikos griego, y "también importante". "Los dos equipos necesitamos ganar. Venimos con hambre de victoria. Es un partido especial porque juego en mi casa; un poco diferente, porque juego de rojo, y aquí el rojo está prohibido. Hay que disfrutarlo", indicó.
"Durante el partido, no hay amigos. Lucho y voy a darlo todo por esta camiseta como siempre he hecho. Toca lucharlo, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar aprender del partido del otro día y que los jóvenes sigan aprendiendo", continuó.
Además, recordó la derrota frente a Portugal en Zaragoza. "Cada partido es importante. Intentamos ganar el otro día y no se pudo. Debemos intentar mejorar y aprender. Esto es un camino largo. Lo que me gustó es que después del partido todos los jóvenes estaban frustrados y enfadados, y eso significa que quieren competir y quieren aprender", expresó.
"Van a tener muchas derrotas en su futuro, malos partidos. Todo el mundo tiene malos partidos, lo importante es aprender de ellos y querer ganar y tener una ambición. Y yo creo que la tienen y tienen que ir forjándose", finalizó.