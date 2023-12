Chus Mateo: "Pablo Laso es una leyenda del Real Madrid, merece el cariño de todo el mundo"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, calificó este miércoles de "leyenda" a Pablo Laso y que será recibido con todo merecimiento "con el cariño de todo el mundo" cuando visite este jueves el WiZink Center con el Bayern Múnich alemán.

"Obviamente ni estoy ni me considero estar a su altura, él es una leyenda de este club, y me gusta que las cosas le salgan bien, el Real Madrid ha sido y sigue siendo su casa", expresó Chus Mateo en rueda de prensa.

El técnico madridista sabe que "la afición le va a recibir como merece". "Con el cariño de todo el mundo, de todos sus jugadores seguramente, de todo el público y de todo el cuerpo técnico, porque lo merece sin duda. Ha estado muchos años, ha hecho muchas cosas buenas por este club y seguro que el cariño que el público va a mostrar es el que merece", subrayó.

"Es alguien que ha estado al frente del equipo tantos años y que ha conseguido tantos títulos, que no se nos escape a nadie que es el entrenador con más partidos disputados en este club. Entonces seguramente que el reconocimiento lo va a tener por parte del público, seguro", añadió Mateo.

El entrenador madrileño recordó que ambos se conocen "mucho" porque estuvieron "ocho años codo con codo trabajando mucho tiempo juntos", pero dejó claro que el vitoriano era el que "tomaba las decisiones" y que el estilo actual "es un poco una continuidad de lo que él implantó aquí hace 12 años y que permanece".

"Es posible que haya cambios en el estilo, pero obviamente estuvo muchos años al mando de este equipo y tenemos un estilo que él implantó, con cosas diferentes sin duda y con cosas también muy diferentes en ocasiones, pero no se le escapa a nadie que ese estilo empezó aquí, con ciertos jugadores que trajo el club, y con un entrenador que trajo el club en su momento, que implantó una manera de ver el baloncesto alegre y a la vez efectiva", añadió.

Además, advirtió que el Bayern "está jugando muy bien" y está "más cerca que nunca de entrar en el 'playoff'". "Rebotea muy bien y hay que estar muy atentos", demandó un Mateo que celebró que estén "defendiendo bien muchas veces" porque atacan "bien" y eso les ayuda a "estar colocados defensivamente". "Estamos defendiendo bien y me encanta, lo que más me gusta es que el equipo está disfrutando con el esfuerzo, dice mucho de cara al futuro", aseguró.

"El equipo viene con confianza y físicamente estamos bien. Hemos tenido desgaste de dos dobles jornadas de Euroliga, pero es verdad que esta semana hemos tenido un poco más de tiempo para prepararlo y estamos con confianza y nos sentimos fuertes", prosiguió el entrenador del Real Madrid, que confirmó que Guerschon Yabusele "está haciendo ya cosas", pero que "todavía no está preparado para entrar en la dinámica normal del equipo".

Finalmente, después de haber ganado tres de las cuatro salidas consecutivas que han afrontado en la Euroliga, apuntó que no le sorprendía en exceso. "Veo trabajar al equipo cada día y el ambiente que destila el vestuario. Lo que me gusta es ver cómo competimos más allá de ganar o perder, el equipo está disposición de competir contra cualquiera y eso es lo más importante. Me ha agradado mucho dar un golpe en la mesa porque los dos partidos de Atenas eran importantes con el ambiente que hay y eso demuestra carácter", sentenció.