Chus Mateo: "Quedar primero en la Euroliga tiene un valor relativo"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, no le quiso dar excesiva importancia a la posibilidad de quedar primeros en la Fase Regular de la Euroliga de cara al cruce de los 'Playoffs', una posibilidad que pasa principalmente por ganar este jueves en un escenario complicado y a un rival "muy intenso" como el Maccabi Tel Aviv.

"Cada partido cuenta, pero quedar primero tiene un valor relativo. El rival que nos toque en los 'Playoffs', será, a mí elegir siempre me ha parecido regular porque con todos los equipos posibles puedes ganar y con todos puedes perder", expresó Mateo en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web de su club.

El técnico madridista insistió en que no recuerda una Fase Regular de la Euroliga "con tantísima dureza e igualdad". "Estamos en la última jornada y todavía no están definidos los cruces. Tratamos de dar importancia a todos los partidos, pero a veces se disipa esa atención y los jugadores no son ajenos a la realidad. Hemos tenido un mes de marzo durísimo", remarcó.

Sobre el duelo ante el Maccabi, el preparador madrileño dejó claro que esperan un rival "muy intenso". "Debemos igualar esa intensidad y saber que en Tel Aviv no es fácil ganar", advirtió, apuntando que espera un partido distinto al de la primera vuelta donde ganaron por 33 puntos. "Jugamos bien y metimos 18 triples. Teníamos bajas, que solventamos muy bien, pero no va a ser así este jueves, sabemos cómo es su cancha y la presión de sus aficionados", añadió.

Chus Mateo se refirió a los dos jugadores de más peso del conjunto israelí, los bases Lorenzo Brown y Wade Baldwin IV, que "son sus estiletes ofensivos y grandes generadores", pero aseguró que "tienen otros buenos jugadores como Colson, Cohen, Hilliard y dos pívots importantes con un Nebo muy resolutivo".