Chus Mateo: "Ha sido un partido aceptable para el momento en el que estamos"

MURCIA, 16 Sep. (del Enviado Especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, se mostró satisfecho por la victoria de este sábado en la semifinal de la Supercopa Endesa 2023 ante el Barça y dejó claro que habían firmado "un partido irregular y aceptable como es propio del momento de la temporada", del que quiso subrayar "el trabajo extraordinario" de todo su equipo, al que le pide "jugar mejor más tiempo".

"Creo que hemos tenido un partido irregular como es propio del momento de la temporada y creo que hemos jugado un partido aceptable para el momento en el que estamos, pero ahora lo normal son altibajos.

Es un torneo oficial, pero viene muy cerca en la pretemporada, con ritmos distintos y eso hay que ahora ponerlo todo al mismo nivel y por supuesto que nos va a costar un tiempo", aseguró Mateo en rueda de prensa tras el encuentro.

El técnico madridista deseó que "ojalá" puedan ganar el título aunque no hagan "el mejor juego del mundo", pero insistió en que "ahora mismo no es el momento de estar bien". "Nos exigimos también ganar al principio, en el medio y al final. Va a ser un partido dificilísimo contra el UCAM Murcia o contra el Unicaja, que están a muy buen nivel, segurísimo. Si hacemos un buen trabajo atrás y reboteamos bien, podremos tener opciones", remarcó.

Mateo celebró el "muy buen trabajo de equipo" y alabó a Dzanan Musa, pero no sólo por sus 24 puntos. "Para mí, es muy importante que defienda bien. Ha defendido a Kalinic abajo, a Abrines en las salidas del bloqueo, ha reboteado, él sabe que los puntos son fáciles, pero valoro muchísimo su esfuerzo y el de todo el equipo a nivel defensivo. Aunque haya jugadores que han anotado más que otros, todos han hecho un trabajo extraordinario. Se trata de ser un bloque, que cuando Musa no me dé 24 puntos, sea otro", añadió.

"Sí que creo que podemos jugar mejor, por más tiempo. Tenemos minutos

brillantes y tenemos que intentar que los minutos malos sean menos y que reduzcamos esos errores. Creo que tenemos que ser más consistentes y que tenemos que jugar un poquito más ordenado sin que yo les coarte a ellos la posibilidad de generar y de crear juego. Hay mucho camino por delante, mañana domingo tenemos la primera final del año y tenemos que prepararnos para estar listos contra un rival que nos pondrá las cosas dificilísimas", recalcó el madrileño.

Mateo, en su análisis del partido, hizo hincapié en que "sólo" perdieron el primer cuarto y que fueron capaces de rehacerse "de un inicio un poco irregular donde todos han tenido su momento y su posibilidad de aportar al equipo". "En la segunda parte hemos sido capaces de romper el partido jugando colectivamente bien y sabiendo en qué momento apretar los dientes para rebotear mejor, que era algo que no estaba fallando, y para seguir siendo agresivos ofensivamente", comentó.

Sobre Facundo Campazzo, recordó que "es un jugador que se hace querer", como se comprobó con el recibimiento que tuvo por su paso por el UCAM, y valoró "el esfuerzo que pone en cada en cada balón y que transmite a nivel defensivo, la garra, el corazón".

"Las ganas de ganar que tiene lo transmite en los equipos donde está. Estamos muy contentos con tenerle, ha sido parte importante de la victoria como el resto de los compañeros", agregó del base. "Tengo muy buenos jugadores y un equipo con carácter y personalidad, al que no le gusta perder y por supuesto que se agradece. Yo puedo transmitir mis ideas pero si ellas no llegan... No quieren dejarse nada y eso se agradece muchísimo cuando hay partidos como éste", celebró.

"Este domingo es el partido más importante del año porque así lo pensamos. Por supuesto, sabemos la importancia que tiene ganar a un equipo tan bueno como el FC Barcelona, pero ahora habrá un rival enfrente tan bueno y también con muchísimo nivel y será el partido más importante que hay delante de nosotros. No hay otra cosa, el partido ante el Barça se acabó, ahora sólo hay un partido que será la final", manifestó el entrenador del Real Madrid, feliz también de que Walter Tavares siga "a este nivelazo". "Ha reboteado, ha taponado, ha intimidado, ha anotado, ha defendido, es una gozada", resaltó.