Chus Mateo: "Tenemos que mejorar más y rayar a un nivel cercano a la perfección"

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, recalcó que deben "mejorar más" y "rayar a un nivel cercano a la perfección" este jueves cuando traten de forzar el quinto y definitivo partido de su 'playoff' de la Euroliga ante el Olympiacos griego y sin pensar demasiado en si estará o no el francés Evan Fournier.

"Si nuestra intención es hacer un buen partido, tenemos que mejorar más, a todos los niveles, y pensar que este jueves va a ser más complicado y que tenemos que rayar a un nivel cercano a la perfección", señaló Chus Mateo en declaraciones a los medios del club.

El técnico madridista pidió "mentalizarse en valorar los partidos de una forma individual" y aseguró que la victoria del tercer encuentro "es solo un partido". "El del martes es pasado y ahora hay que centrarse solo en el siguiente, es la manera de afrontarlo con más seguridad", subrayó.

Por ello, advirtió a los suyos de "tener paciencia" y no volverse "locos sabiendo de la importancia del partido". "No hay que tratar de querer ganar el partido en 39 minutos, son 40 los que hay que jugar. La experiencia nos dice que hay que seguir hasta el final porque muchas veces hemos dado la vuelta a un partido adverso", apuntó.

Además, Mateo no duda de que el Olympiacos contará con Evan Fournier, ausente el tercer choque por un problema de tobillo. "Sí, va a jugar, tenemos la certeza de que va a ser así y lo prepararemos pensando que está él. Si no está no va a ser más fácil porque el martes no lo fue. El Olympiacos es un gran equipo que no depende de uno o dos jugadores, independientemente de que esté o no, no podemos pensar que es más débil sin él", zanjó.

El entrenador madrileño volvió a celebrar el buen partido del martes. "Jugar como equipo te ayuda a entender mejor cómo doblegar a un rival de tantas armas y buenos jugadores. Hicimos un buen partido defensivo, especialmente en la segunda parte, con mucha colaboración de todos y el aliento de la afición. Nos hizo sentirnos seguros y nos ayudó a recuperar muchos balones durante el partido", detalló.

En este sentido, Mateo mostró su satisfacción por el rendimiento defensivo al final del tercer periodo y al inicio del cuarto con la denominada unidad 'B'. "Es obvio que cuanta más gente añada cosas positivas al equipo es mucho mejor, pero el partido hay que valorarlo en 40 minutos. Ese momento fue muy bueno a nivel defensivo porque veníamos de 30 minutos anteriores y conseguimos llevar el partido donde queríamos. Es un trabajo de equipo, de equilibrio ofensivo y defensivo, es lo que buscamos y se dio muy bien de principio al final", sentenció.