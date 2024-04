Chus Mateo: "Ya sabemos lo difícil que es Howard cuando empieza a coger la racha"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, ha subrayado este viernes que él y sus pupilos "ya" sabían "lo difícil que es" Markus Howard "cuando empieza a coger la racha", en alusión a los 35 puntos del base de New Jersey para la victoria de su equipo por 91-95, durante la 33ª y penúltima jornada de la Fase Regular de la Euroliga.

"Está claro que nos ha faltado concentración e intensidad competitiva al final. Creo que hemos iniciado bien el partido y hemos iniciado en la línea que queríamos, pero Baskonia se jugaba muchísimo porque tenía dos salidas difíciles, ha peleado y ha encontrado a un jugador muy difícil de parar, ya sabemos lo difícil que es Howard cuando empieza a coger la racha", ha declarado Mateo en rueda de prensa desde el WiZink Center.

"Parecía que lo habíamos medianamente controlado al principio, pero ha aparecido en el momento justo y ha sido complicado el defenderlo. Creo que hemos cometido errores que tenemos que mejorar y, desde luego si queremos seguir haciendo buenos partidos y conseguir victorias, tenemos que estar concentrados 40 minutos, no solamente un rato", ha añadido.

"Independientemente que hoy nosotros no nos jugáramos nada, queríamos ganar obviamente, delante de nuestra gente, y queríamos hacerlo bien. Pero nos ha faltado tensión y atención por momentos", ha señalado el técnico madridista antes de relativizar las faltas de Mario Hezonja.

"Independientemente de quien fuera su defensor, los errores son de equipo y los asumimos todos. Obviamente nos ha faltado un poquito de paciencia en ese momento para hacer que la bocina sonara, pero nada, no hay que señalar concretamente a nadie en ningún momento y de lo que se trata es que hay que salir como equipo y hacer las cosas bien como equipo", ha insistido Mateo tras la ajustada derrota frente al Baskonia.

Pese a todo, el Real Madrid ya tenía asegurada la primera posición de esta Fase Regular y no tenía nada en juego contra el equipo vitoriano. "Es verdad que no es fácil transmitirlo, pero creo que es un error si no consigo transmitir que mantengan la atención", ha dicho sobre sus jugadores.

"Creo que tenemos que aprovechar cada minuto de entrenamiento y cada minuto de partido, es obvio. Yo tenía claro que después de ganar la Copa del Rey y después de las ventanas íbamos a tener altibajos porque éste es un equipo que muchas veces, mientras no ve delante que hay algo en juego, le cuesta; le cuesta mucho, pero también es verdad que creo que es importante aprovechar todo este tiempo que tenemos, por supuesto independientemente del resultado mejorando ciertas cosas", ha repetido.

ELOGIOS A RUDY FERNÁNDEZ

Por otra parte, el entrenador merengue ha analizado la más que probable retirada de Rudy Fernández al final de esta misma temporada. "Me enteré justo después [del anuncio]. Existía esa posibilidad durante el año, pero en ningún momento había sido algo que él dijera de una forma tajante, como dijo el otro día", ha indicado al respecto.

"Rudy es un jugador que va a marcar una época a todos los niveles, creo que es patrimonio del baloncesto español y del Real Madrid", ha valorado, para luego lamentar que al escolta balear le haya faltado algo de "fortuna" con las lesiones. "Si físicamente hubiera estado bien durante toda su carrera, sin las lesiones que ha tenido, hubiera sido probablemente el mejor jugador español, si no lo es ya", ha agregado.

Ha recalcado que "para mucha gente" sí lo es "por su conocimiento del juego, por su anticipación, por cuánto y cómo ha evolucionado a lo largo de los años". "Desde que él tenía el físico de aquel joven que saltaba y que mataba, a cómo ha sido capaz de evolucionar defensivamente, entendiendo perfectamente el juego para seguir sobreviviendo en un baloncesto que cada vez ha subido un peldaño a nivel físico. Es para quitarse el sombrero", ha concluido Mateo en sus elogios hacia Rudy.