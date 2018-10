Unicaja se desangra en Moscú

Actualizado 09/03/2018 19:55:42 CET

El conjunto malagueño cae con justicia ante el líder y ve aún más lejos el 'play-off'

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Málaga ha caído con contundencia (101-76) ante el CSKA de Moscú este viernes en partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de Euroliga, un encuentro donde el conjunto español, que tiene el 'play-off' aún más lejos, fue muy inferior a los de Dimitrios Itoudis, que dejaron sentenciado el factor cancha con vistas al cruce de cuartos de final.

Tras la última derrota ante Estrella Roja, Unicaja no se enfrentó al mejor rival posible para seguir inmerso en la lucha por el 'play-off'. El todopoderoso CSKA de Moscú pasó por encima de los hombres de Joan Plaza, entre los que no se encontró Giorgio Shermadini, lesionado en el cuarto metatarsiano de su pie izquierdo. El equipo ruso, que ya piensa en quién será su rival en cuartos, no dio ninguna oportunidad a los visitantes, en los que ni Nemanja Nedovic ni el tocado Augustine fueron suficientes.

Como era de esperar, el Megasport Arena no fue un escenario propicio para los de Joan Plaza, en busca de unos puestos de 'play-off' aún más remotos. El CSKA comenzó arrasando el encuentro, en un constante intercambio de canastas que perjudicó al equipo español. Unicaja no se encontró acertado con el tiro exterior desde el primer minuto pero trató de reaccionar a la estampida rusa. El equipo de Itoudis se mostró muy cómodo en transición y también convirtiendo con facilidad los tiros abiertos.

Tanto Nikita Kurbanov como Sergio Rodríguez camparon a sus anchas en los primeros 10 minutos, en los que sólo Dragan Mirosavljevic tiró del carro visitante. Otello Hunter se encargó de coger el testigo del 'Chacho' y Kurbanov en el segundo cuarto, realizando una buena actuación en ataque y en defensa. La sangría se amplió, con los locales alcanzando los 50 puntos a cuatro minutos para el descanso. El equipo moscovita se desató desde la línea de 6,75 pero Unicaja se rehizo despertando en ataque y un parcial de 2-12 hizo a los pupilos de Plaza seguir creyendo en la remontada.

El CSKA, a pesar de bajar una marcha su ritmo en ataque, continuó marcando diferencias con el rebote y mejoró aún más su gran porcentaje en tiros de tres a comienzos del tercer cuarto (60%), con un excelso Leo Westermann. Fue en el último parcial donde los locales obtuvieron la máxima diferencia del choque (84-61). La productividad de Nando De Colo a comienzos del último cuarto fue imprescindible para que su equipo sumara aún más puntos para acercarse a los 100 (89-62).

Victor Rudd, con un extraordinario mate, fue el encargado de llevar a su equipo a superar los 100 puntos. El CSKA continuó, de esta forma, su racha en casa, dónde sólo ha cedido esta campaña ante el actual campeón, el Fenerbahce. Por su parte, Unicaja volverá a tener un compromiso complicado la próxima jornada ante el Panathinaikos, equipo ante el que apurará las opciones de estar entre los ocho mejores del campeonato.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CSKA MOSCÚ, 101 - UNICAJA MÁLAGA, 76 (57-43, al descanso).

--EQUIPOS.

CSKA MOSCÚ: Rodríguez (11), Vorontsevich (2), Higgins (8), Kurbanov (10) y Hines (7) --quinteto inicial--; De Colo (23), Rudd (2), Fridzon (2), Westermann (9), Antonov (4), Clyburn (13) y Hunter (10).

ÚNICAJA MÁLAGA: Okouo (4), McCallum (7), Mirosavljevic (8), Nedovic (15) y Brooks (2) --quinteto inicial--; Soluade (2), Díaz (7), Salin (3), Díez (7), Waczynski (5), Augustine (12) y Suárez (4).

--PARCIALES: 30-20, 27-23, 22-18 y 22-15.

--ÁRBITROS: Radovic (CRO), Latisevs (LET) y Bissang (FRA). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Megasport Arena. 9.344 espectadores.