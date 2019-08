El CSKA Moscú se refuerza con Mike James

Publicado 12/08/2019 21:38:12 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CSKA Moscú ruso confirmó este lunes el fichaje para la próxima temporada del base estadounidense Mike James, máximo anotador la temporada pasada en la Euroliga y que llega tras desvincularse del Olimpia Milano italiano.

De este modo, el actual campeón de Europa reforzó su posición en la dirección del juego, mermada tras la marcha del canario Sergio Rodríguez, fichado precisamente por el Armani, donde Ettore Messina le había asegurado que no tenía sitio pese a tener contrato hasta 2021.

"Estoy emocionado por unirme a un equipo con expectativas ganadoras y una mentalidad ganadora. Me siento honrado de que el entrenador Itoudis me haya elegido y me haya permitido unirme a un equipo que ganó la Euroliga el año pasado. Estoy losto para ayudar al equipo a ganar de cualquier manera posible", aseguró en la web de su nuevo club el americano.

James llega a la capital rusa con la vitola de haber ganado el año pasado del Trofeo Alphonso Ford al mejor anotador del torneo continental gracias a sus 19,8 puntos por encuentro, a lo que añadió 6,4 asistencias.

"Mike es un jugador de mucho talento, que se puede crear sus propios tiros y abrir situaciones para sus compañeros de equipo. Durante todos estos años en la Euroliga y en diferentes niveles, demostró que puede anotar, pero también necesita ajustarse nuestro sistema y se ha comprometido a hacerlo", apuntó el técnico Dimitris Itoudis.