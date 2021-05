David Navarro deja el baloncesto a los 38 años

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Ibereólica Renovables Ourense David Navarro, de 38 años, ha puesto fin a su carrera a través de un comunicado donde muestra su agradecimiento a tantos clubes por los que ha pasado, entre ellos, el Morabanc Andorra y el Monbus Obradoiro, sus últimos dos clubes en la ACB.

"Gracias baloncesto por haberme enseñado tanto. Hasta el último segundo me has enseñado que nunca hay que rendirse y que incluso así, a veces las cosas no salen como uno espera. Pero hay que volverse a levantar y seguir caminando hacia nuestro siguiente objetivo", escribió en su cuenta de Twitter.

"A parte de esto me has permitido vivir en muchas ciudades diferentes y conocer gente que me llevaré para toda la vida. Y lo mejor de todo, me has permitido vivir jugando. Respirar las emociones de la victoria, de la derrota, del éxito y del fracaso", añadió Navarro tras el descenso a LEB Plata del cuadro gallego.

A sus 38 años, y tras haber vestido las camisetas de Valencia y Valladolid en la máxima categoría, y de Manresa hace 15 años, dijo que se marcha "muy orgulloso" de su carrera. "Sabiendo que siempre he dado lo mejor de mí y he sido fiel a mi manera de entender este deporte de equipo", afirmó.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado en todo este camino, especialmente a mis padres, a mi hermana y a mi mujer", sentenció el jugador catalán.