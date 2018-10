Doncic: "Espero y quiero que la NBA recuerde mi nombre cuando me retire"

Actualizado 17/10/2018 16:04:54 CET

El joven base esloveno Luka Doncic se encuentra ya preparado y "con muchas ganas" para hacer su debut en la NBA con la camiseta de Dallas Mavericks, franquicia con la que espera iniciar una etapa brillante para que se "recuerde" su nombre en la mejor liga del mundo cuando diga adiós a su carrera deportiva.

"Espero y quiero que se recuerde mi nombre en la NBA cuando me retire", afirma Doncic en un breve documental titulado 'Conocerán tu nombre' y con motivo de su papel de embajador en España del videojuego 'NBA 2K19', en el que cumple el "sueño" de salir y en el que sale "bastante bien reflejado".

El esloveno, que debutará este miércoles con los Mavericks ante Phoenix Suns, reconoce que "cada niño sueña con jugar en la NBA, la mejor liga del mundo y con jugadores increíbles". "Ahora que voy a jugar allí se siente algo especial e increíble, tengo muchas ganas", afirma.

"Casi no sabía pronunciar mi nombre y ya botaba el balón, hoy mi nombre está impreso en una camiseta de la NBA", añade Doncic al que le gustaría "jugar como LeBron James", su "ídolo desde pequeño".

Además, el base recalca que toda su vida ha estado "enfocada en el baloncesto" y, sobre su paso en el Real Madrid, admite haber pasado "muchos momentos muy buenos". "Pero si tuviese que quedarme con uno fue cuando ganamos la Euroliga, ha sido el momento más bonito en el Real Madrid y siempre será parte de mí", subraya.

"Ha habido bastantes personas, sobre todo mi familia, que siempre está ahí, y amigos de Eslovenia que me han ayudado a ser como soy y a entender que no siempre soy un jugador de baloncesto y que me puedo también divertir", sentencia.