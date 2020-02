Edwin Jackson: "La última vez que disfruté mucho del baloncesto fue en el Estudiantes"

Publicado 19/02/2020 11:22:32 CET

El escolta francés Edwin Jackson ha reconocido que "la última vez" que disfrutó de verdad del baloncesto fue en su anterior etapa en el Movistar Estudiantes durante la temporada 2016-17, uno de los motivos que le ha llevado a volver al club madrileño convencido de que sigue siendo "el mismo jugador" de entonces.

"Mi situación en Francia no era la mejor para disfrutar del baloncesto, pero no quiero hablar del pasado, solo del futuro del equipo. La última vez que disfruté mucho del baloncesto fue aquí y cuando busqué una situación diferentes el Estudiantes fue mi primera opción, no pensé en otro equipo. Es como volver a casa, me conoce muy bien todo el mundo y aquí soy feliz. Tengo muchas ganas de mi primer partido contra el Zaragoza", dijo Jackson en su presentación.

El galo reconoció que la temporada pasada tuvo "la posibilidad de volver" al 'Estu', pero que eligió "jugar la Euroliga". "No puedo cambiar el pasado, ahora estoy aquí y voy a intentar hacer lo mejor para ayudar a que el club continúe en la Liga. El Estudiantes es un club histórico de la ACB y sería una pena que se fuera a la LEB. No es un club de segunda división", reivindicó.

Respecto a su paso por el club hace tres años, explicó que tiene "la ilusión de jugar al mismo nivel de entonces". "Sé que puedo y tengo confianza en mí. Me dan igual los puntos o mi actuación personal, quiero ayudar al equipo en todos los aspectos y dando un paso más en experiencia y defensa. Mi productividad personal da igual, lo importante son los objetivos colectivos y salvar el club", valoró.

En este sentido, destacó que sigue siendo "el mismo jugador". "Lo único que necesitas para demostrar tu potencial es una oportunidad y los dos últimos años no la he tenido. Soy el mismo jugador, quizá incluso mejor en defensa, y puedo jugar al mismo nivel de hace tres años", advirtió.

Además, Jackson, que también ha vestido las camisetas de Barça y Unicaja, sentenció que "España es la mejor liga de Europa" para sus "características". "Es muy rápida, tiene mucho juego de transición y la gente disfruta del 'show' de los jugadores con talento. Es la mejor situación para mí en Europa, por eso elijo volver a Estudiantes. Creo que en España puedo jugar mi mejor baloncesto", confió.

Por su parte el director deportivo del club, Willy Villar, aseguró que están "muy contentos" con este retorno. "Lo más importante es que Edwin está aquí porque ha querido venir, en ningún momento le hemos convencido, sino que ha sido el primero que ha querido venir. Sabe muy bien la situación que tenemos y va a ser uno más para ayudar. La sensación que tenemos es que nunca se ha ido. Es uno de los nuestros", le arropó.