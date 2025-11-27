El Efes despide a Igor Kokoskov

Archivo - El técnico serbio Igor Kokoskov - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador serbio Igor Kokoskov ha sido destituido este jueves por el Anadolu Efes, que ha tomado esta decisión tras la mala racha de resultados del equipo turco, que cayó de forma contundente este miércoles frente AS Mónaco por 102-66 y que en estos momentos está situado en la decimoquinta posición de la Fase Regular de la Euroliga.

"El Club Deportivo Anadolu Efes ha despedido al Sr. Igor Kokoskov. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro club y le deseamos éxito en la próxima etapa de su carrera. Hasta que se nombre a nuestro nuevo entrenador, el equipo continuará bajo la dirección de Radovan Trifunovic", ha anunciado el equipo turco en un comunicado.

Kokoskov llegó el pasado verano al Anadolu Efes para sustituir al italiano Luca Banchi. El técnico serbio no ha tenido un inicio fácil de temporada, condicionado por las muchas lesiones que ha sufrido el conjunto turco como la del pivot francés Vincent Poirier y la de su máxima estrella Shane Larkin.

Esta decisión ha llegado tras el duro tropiezo de este miércoles frente AS Mónaco por 102-66, siendo la sexta derrota en los últimos ocho partidos. El Efes está situado en la decimoquinta posición de la Euroliga, mientras que en la Superliga ocupa un decepcionante cuarto lugar.

Kokoskov es el tercer entrenador que abandona un equipo de Euroliga esta semana después de Ettore Messina y Zeljko Obradovic, que anunciaron su marcha del Olimpia Milán y del Partizán de Belgrado, respectivamente. Radovan Trifunovic será el entrenador de forma interina del Efes, que recibirá el próximo jueves (18.15 horas) al Real Madrid.