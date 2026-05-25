Elisa Aguilar: "El baloncesto español ha demostrado su altísimo nivel"

Chus Mateo y Elisa Aguilar en la Final Four de la Euroliga - FEB

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, transmitió este domingo su mensaje de felicitación al Real Madrid y al Valencia Basket tras su participación en la 'Final Four' de la Euroliga en Atenas, donde estuvo presente junto al seleccionador nacional masculino, Chus Mateo.

"El subcampeonato del Real Madrid en la Final Four de la Euroliga es una demostración del enorme talento competitivo del baloncesto español. Sobreponiéndose a las bajas, el equipo de Sergio Scariolo ha sabido encontrar su mejor versión para competir en Europa", dijo Aguilar en declaraciones facilitadas por la FEB.

La presienta de la Federación destacó además la "temporada histórica" del equipo 'taronja'. "El mérito de su segunda posición está acompañado, además, por la tercera plaza del Valencia Basket, que ha completado una temporada histórica. Bajo el mando de Pedro Martínez, varios de nuestros mejores jugadores han rozado la gloria, pero lo que es más importante, han recordado al mundo por qué el baloncesto español tiene el prestigio que atesora", afirmó.

"Dos de los cuatro participantes de la Final de Atenas son de nuestra Liga Endesa, y eso es la mejor demostración del altísimo nivel de nuestro campeonato nacional", añadió.