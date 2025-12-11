Elisa Aguilar: "Con el Eurobasket 2029 el baloncesto se igualará con los grandes eventos del deporte mundial"

Elisa Aguilar durante un desayuno informativo con medios para hacer balance de 2025 y explicar los proyectos futuros de la FEB - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, dejó claro este jueves la ilusión que representa la celebración en Madrid en 2029 del Eurobasket, un cita que va a "cambiar la dimensión" de todos sus proyectos y que provocará que el deporte de la canasta se iguale "con los grandes eventos", lo que va a provocar que preparen iniciativas para mejorar la experiencia de los aficionados.

"El Eurobasket del año 2029 va a ser un elemento dinamizador para el baloncesto español y va a facilitar una senda de crecimiento imparable para nuestro deporte. Va a ser un evento único", expresó Aguilar durante un desayuno informativo con medios.

La dirigente está especialmente ilusionada con el partido inaugural en el Santiago Bernabéu. "Va a batir el récord de asistencia de un partido de una competición FIBA y va a ser un activo que va a cambiar la dimensión de nuestro deporte y hará que el baloncesto se iguale con grandes eventos del deporte mundial como la F-1 o la Super Bowl. Generará una marca de transformación que cambiará la dimensión de todo lo que hagamos", subrayó.

Aguilar dejó claro que la de Madrid fue "una elección justificada" por parte de la FIBA "porque ninguna apuesta era tan firme y sólida" como la que presentaron "con el apoyo de la Comunidad y de su presidenta Isabel Díaz Ayuso". "El dossier era absolutamente 'top' e incontestable", recalcó, dando las gracias al Gobierno regional por su apoyo financiero.

"Evidentemente que Madrid puede organizar el mejor Eurobasket de la historia y que es la que más puede hacer por nuestro deporte a nivel global y dejando además una huella. La joya de la corona es ese partido inaugural, que será un hito destinado a transformar la forma en la que baloncesto es percibido", prosiguió, sin olvidar la importancia también del Movistar Arena que aumentará su aforo "hasta los 15.000 espectadores" y que añadirá "innovaciones tecnológicas".

Y eso lo que quieren aprovechar desde la FEB para "empezar a implementar mejoras" en sus partidos "para lograr una experiencia inmersiva para los aficionados". "Vamos a transformar nuestros eventos para que sean una experiencia que se pueda vivir en familia y en un ambiente festivo", remarcó.

"MUCHA ESPERANZA" CON LA LLEGADA DE LA NBA A EUROPA

Preguntada por el aterrizaje de la NBA en Europa y que, según apuntó Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, "parece ser que será en octubre de 2027", la presidenta de la FEB piensa que "falta mucho por dar la forma", pero que lo ven "como muy buena noticia" porque saben que "la FIBA y la NBA van a velar por los intereses del baloncesto europeo".

"Nosotros demandamos que haya una armonización del calendario y que respetemos todos nuestros espacios para que los grandes jugadores puedan disfrutar de jugar con su selección. Vemos ese 2027 con mucha esperanza, esperemos que vayan dando pasos firmes", sentenció al respecto.

Por otro lado, la mandataria habló sobre las competiciones que organizan, resaltando que están "preocupados por el desarrollo del jugador español". "Proteger las canteras siempre ha sido una prioridad absoluta", recordó. Por ello, junto a la acb y con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD) han "impulsado" la Liga U, lo que ven "una buena herramienta para revertir" la situación con la marcha de jóvenes talentos.

"Los clubes están preocupados por la pérdida creciente de jugadores de sus canteras que se marchan gratis en muchos casos a los Estados Unidos", admitió Aguilar, que celebra que el CSD haya aportado 15 millones durante este y los dos siguientes años y que haya facilitado ayudas fiscales. "Esto convierte a esta competición en una muy interesante para entidades que quieran patrocinarla y ya tenemos varias empresas interesadas", añadió.

El exjugadora hizo hincapié en "dar visibilidad y oportunidades reales de jugar a los jugadores de cantera" y también hacerlo "desde el punto de vista académico", por lo que quiere establecer colaboraciones con centros de estudio.

"Los primeros meses de la Liga U arrojan datos que no pueden ser más positivos y demuestran que hemos acertado, el 'feedback' es muy positivo", puntualizó la dirigente, que detalló que "el 60 por ciento" de los jugadores que participan "son seleccionables" y que estos juegan "el 65 por ciento de los minutos. "El alcance digital ha superado los 3 millones de espectadores, eso es importante para poder enganchar al público joven", agregó.

BUENA Y PROMETEDORA SALUD EN LAS CIFRAS

A nivel económico, celebró que no sólo no pierdan dinero sino que lo ganan. "En las cuentas hay superávito para la inversión y promoción de nuestro deporte. De un presupuesto de 16 millones en 2018, hemos pasado a uno superior de 31 en 2025 y a una previsión de más de 40 en 2029. Eso hace que tengamos una dependencia relativamente baja de las subvenciones del CSD y que tengamos recursos amplios", comentó.

En este sentido, dio las gracias a los patrocinadores, clave para que puedan hacer "estas inversiones" en sus proyectos. "Todos quieren asociarse a la FEB por todo lo que este deporte significa y los valores que representamos mas allá de la pista", subrayó la mandataria.

Finalmente, Elisa Aguilar informó que harán "algún reconocimiento" con motivo del año que viene del 20 aniversario del histórico primer oro mundial masculino en Japón, "una fecha absolutamente importantísima" en el baloncesto nacional y que tienen "marcada", y que tampoco renuncian a pedir algún gran evento femenino en el futuro. "Es importante traer un campeonato a nivel europeo porque da la oportunidad a las jugadoras de representar a su país en su país y tener una muy buena selección todavía motiva más. Me haría mucha ilusión", recalcó.