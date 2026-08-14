España arranca ante Alemania su gira de amistosos hacia el Mundial

Las jugadoras de la selección española durante un entrenamiento en Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto arrancará este sábado (19.00 horas/Teledeporte) su gira 'Volvemos a Soñar' con un partido amistoso frente a Alemania, rival al que también se medirá en el Mundial del próximo mes de septiembre, aunque ahora ambos combinados lo harán con sensibles bajas en sus filas.

España y Alemania se enfrentarán en el MHP Arena de Ludwigsburg, una primera toma de contacto para la actual subcampeona de Europa de cara a la cita mundialista, en la que precisamente se estrenará ante la anfitriona, por lo que lo más seguro es que ambos seleccionadores se guarden algunas cosas. De hecho, Miguel Méndez ya adelantó esta semana ante los medios que este encuentro servirá para "escuchar más que para hablar".

Y la principal diferencia respecto al duelo del próximo 4 de septiembre son las plantillas, marcadas por la ausencia de las jugadoras WNBA de ambos equipos. Al español le faltará su poderoso juego interior que forman Awa Fam, Raquel Carrera y Megan Gustafson, además de una buena exterior como María Conde, y Alicia Flórez.

Por su parte, el alemán no podrá contar con Nyara Sabally, Satou Sabally, Leonie Fiebich y Frieda Bühner, y tampoco con su seleccionador, Olaf Lange, también enrolado en la liga estadounidense y sustituido por Stefan Möller, aunque sí con la jugadora de los Portland Fire Luisa Geiselsöder, una pívot determinante.

Con todo, esta primera toma de contacto tras diez días concentradas en Madrid servirá a la selección española para comenzar ya a afinar su puesta a punto ante un rival de entidad, el primero de una gira que también tendrá amistoso ante Nigeria y la candidata Bélgica, en Tenerife, y contra Mali y otra aspirante la actual subcampeona del mundo China, en Zaragoza y ya previsiblemente con las 12 que jugarán el Mundial, incluidas las WNBA.

De todos modos, ante Alemania, al seleccionador todavía le quedará un buen número de las subcampeonas de Europa del pasado verano como Iyana Martín, Aina Ayuso, Mariona Ortiz, Paula Ginzo, María Araújo, Elena Buenavida, Helena Pueyo, Andrea Vilaró y la sempiterna capitana Alba Torrens, a las que se une otra jugadora importante y experimentada como Maite Cazorla, que se perdió esa cita por lesión. En total, Méndez se llevó a Alemania a sus 16 jugadoras, por lo que el choque también podría servir para ver el debut internacional de Marta García y Carolina Guerrero.

El último encuentro que se disputó España y Alemania fue en el Eurobasket de 2025, concretamente en el segundo partido de la fase de grupos, donde la selección española se impuso claramente por 79-60 y 'La Familia' certificó el pase a las rondas eliminatorias.

"Abordaremos esto con realismo, ya que solo hemos tenido cuatro sesiones de entrenamiento completas antes de este partido. Estos partidos serán cruciales para ver cómo manejamos las situaciones difíciles y es una prueba muy buena y exigente para empezar. Nos alegra tener la oportunidad de ponernos a prueba tan pronto contra uno de los favoritos del Mundial", advirtió Möller en la web de la federación alemana.