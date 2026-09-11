España cae sobre la bocina ante Polonia en el Mundial de BSR

Oscar Onrubia durante un partido de la selección española de BSR - BSR ESPAÑA

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas no pudo sumar este viernes su segunda victoria en el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas que se está disputando en la localidad canadiense de Ottawa tras caer sobre la bocina por 86-85 ante Polonia, por lo que se jugará su pase a cuartos de final ante Japón.

La actual campeona de Europa sabía que podía tener un duelo duro contra el combinado centroeuropeo como había advertido el seleccionador Abraham Carrión y así fue. Tras la cómoda victoria ante Colombia del estreno (83-54), España no lo tuvo tan sencillo y se le escapó el triunfo en el último suspiro tras sufrir mucho en el cuarto final y a un entonado Mateusz Filipski, autor de 32 puntos.

El combinado nacional no pudo despegarse demasiado en el marcador, aunque casi siempre llevó la iniciativa hasta los diez minutos finales. El primer cuarto fue espectacular a nivel ofensivo y terminó con los españoles mínimamente por delante (28-29), pero Polonia apretó en el segundo y se llegó a poner por delante (41-35). España apretó y reaccionó para firmar un parcial de 4-16 e irse a los vestuarios por delante (45-51).

Tras el descanso, la igualdad se mantuvo, pero la campeona de Europa pareció ir poco a poco controlando mejor a las polacos y un buen final de cuarto le acercó al triunfo (63-73). Pero en esos diez minutos finales, Polonia fue mejor en los minutos decisivos pese a que los de Abraham Carrión dominaban 71-78 con algo más de cuatro minutos por jugar.

El equipo centroeuropeo fue recortando para ponerse por delante y aunque Ignacio Ortega puso arriba a los españoles desde la línea de tiros libres (84-85) con 22 segundos por jugar, la victoria se escapó. España no cerró el rebote y en la segunda oportunidad fue ajusticiada por Marek Wesolowski, que le obligará a ganar este sábado a Japón para optar a los cuartos de final. Ortega, con 29 puntos, y Manu Lorenzo, con 23, fueron los jugadores más destacados de la campeona de Europa.